¿A qué edad suelen ser más infieles los hombres?

La infidelidad puede ocurrir por diversas razones, pero estudios han concluido cuáles son las edades donde más ocurre.

Un estudio publicado en la revista AARP reveló que el 46% de los hombres que participaron en el proyecto han engañado a su pareja, mientras que las mujeres han sido 21%, pero estos porcentajes pueden variar dependiendo de la edad que tenga la persona.

Hombres maduros

Los hombres entre 50 y 69 años son más infieles, en total un 24% admitió haber tenido una aventura, mientras que a esa edad, las mujeres son infieles en un 16%.

El mito más fuerte se encuentra en los hombres de mediana edad, quienes se piensa que pueden caer en infidelidades, pero ese número va en aumento conforme a su edad, alcanzando su punto más alto a los 70 años.

Grandes cambios

Una investigación realizada por ExtraConiguali.com descubrió que los hombres son más propensos a ser infiel cada vez que están a punto de terminar una década. Además, este estudio agrega que en el último año de sus veintes hay una crisis que los lleva a cometer infidelidades.

Después de los hijos

La autora del libro "The New Monogamy: Redefining Your Relationship After Infidelity" menciona que luego de que las parejas enfrenten los primeros desafíos del matrimonio, se pueden sorprender por cómo cambian sus sentimientos.

Es por esta razón que muchos se pueden tentar a cometer una infidelidad por estos cambios, especialmente por la llegada de un bebé, en busca de recordar qué persona eran antes de convertirse en padres.

En conclusión, hasta en las últimas etapas de la vida la infidelidad sigue siendo relativamente alta en hombres, con un 24% de los hombres de 80 años o más reportando actos de infidelidad, en comparación con solo el 6% de las mujeres.

