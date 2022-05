¿Por qué la defensa de Depp festejó que Amber mencionara a Kate Moss en el juicio?

Cuando Amber Heard mencionó en el juicio que Johnny Depp lanzó por las escaleras a Kate Moss durante la relación que ambos tuvieron en los 90, los abogados del actor reaccionaron con alegría e hicieron un gesto victorioso, ¿por qué?

Heard relató en el estrado cuándo fue la primera vez que golpeó a Depp, afirmando que lo hizo para defender a su hermana, el incidente se produjo en medio de una acalorada discusión entre la expareja al borde de unas escaleras.

Según contó, su hermana Whitney quiso evitar que ambos pelearan y esto motivó el temor de la intérprete, pues recordó una supuesta agresión que Johnny Depp tuvo hacia su expareja Kate Moss: "Instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras" dijo. Según narró, Johnny empujó a la modelo británica por las escaleras cuando eran pareja.

En ese momento, la reacción de los abogados del actor fue de euforia, la razón es que al ser mencionada, se abrió la posibilidad de que Moss pueda declarar en el juicio como testigo.

Al parecer no se tienen registros de que haya ocurrido un altercado de violencia entre la super modelo de 48 años y el actor, al contrario, ella siempre ha hablado bien de la relación que tuvo Johnny.

Aunque el motivo de su ruptura nunca fue mencionado, la británica dijo en 2012 a la revista Vanity Fair: "no hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo, eso es lo que eché de menos después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar".

LA REACCIÓN DE LOS ABOGADOS DE JOHNNY DEPP CUANDO SE MENCIONÓ A KATE MOSS: