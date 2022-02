Dejó su CV en los carros de un estacionamiento y obtuvo empleo

Jonathan Swift se hizo viral por la curiosa manera en la que buscó y obtuvo empleo demostrando que ante los obstáculos muchos se las ingenian para salir adelante.

Jonathan Swift se jugó el todo por el todo al decidir dejar algunos volantes en los autos estacionados en la empresa en la que deseaba trabajar, su atrevimiento rindió frutos, pues fue contratado.

Los volantes tenían un corto saludo, su fotografía y un código QR para ingresar a su perfil de LinkedIn. En lugar de esperar a ver una vacante en un anuncio, él se ofreció.

Autos con los volantes de Swift. (Foto: Oficial)

El joven de 24 años quería una plaza en el departamento de marketing de la empresa Instaprint localizada en Yorkshire, Inglaterra, así que imprimió varios papeles y fue al estacionamiento de la compañía para colocarlos en cada automóvil. ¡Jonathan consiguió el puesto de sus sueños en dicha empresa.

“¿Qué mejor manera de sobresalir que distribuir 500 volantes con mi cara alrededor del estacionamiento de la empresa?”, dijo el joven al medio The Yorkshire Post.

¿Qué pensó la empresa de su estrategia?

El gerente de marketing de la marca Craig Wassell explicó que vio desde su oficina a una persona colocando papeles en los carros cuando el personal de seguridad le dijo que viera la grabación de las cámaras de seguridad.

La estrategia de Swift llamó la atención del gerente provocando que le dieran una entrevista de trabajo y obtuvo el puesto ganándole.

Obtuvo el empleo. (Foto: Oficial)

Instaprint compartió en sus redes sociales el video del chico dejando los volantes: “... Me encanta cuando obtenemos aplicaciones de empleo así de creativas“, se lee en el tuit de la empresa.

Mira el video: