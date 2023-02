La delicia guatemalteca que Stephanie Zelaya degustó rumbo a Viña del Mar

Stephanie Zelaya, quien representa a Guatemala por primera vez Viña del Mar, llevó una delicia guatemalteca y la degustó mientras viajaba.

Luego de pasar unos días en la capital chilena, la guatemalteca viajó a Viña del Mar, donde se llevará a cabo el Festival Internacional de la Canción, mientras se preparó en el hotel para partir se grabó y mostró sorpresivamente su refacción: una tradicional sheca.

"Hoy salimos rumbo a Viña del Mar, acá ando terminando de empacar con shequita en mano, ¡estamos listos!", escribió, mientras presumió su confortable bocadillo, popular en San Pedro Sacatepéquez, San marcos y Quetzaltenango.

Tras esto mostró el bus donde se transportó con todo el equipo. Al arribar a Viña, reconoció el escenario donde cantaría y en un emotivo momento extendió la bandera de Guatemala.

"No tienen idea lo que sentí al entrar a este monstruo de lugar por primera vez con mi bandera de Guate en alto, con la mirada al cielo, agradecida con Dios por traerme hasta aquí y abrirme las puertas a este gran escenario. En el corazón llevo a mi gente que ha vivido conmigo cada paso desde el inicio, y en el pecho una euforia que casi me saca las lágrimas y ¿saben qué fue lo más lindo?, no sentí nervios sentí unas ganas enormes por subirme a hacer lo mío al escenario. ¡WOW no lo puedo creer!. Guatemala estamos en Viña Del Mar", escribió.

La guatemalteca se presentará el lunes 20 y el miércoles 22 de febrero, junto a ella también compiten en los mismos días Yorka de Chile y Tres dedos de Ecuador. El jueves 23 se presentarán los finalistas y el viernes 24 de febrero será la presentación del ganador oficial.

Este es un momento histórico, pues la primera participación la realizó Ricardo Arjona en 1995, quien luego asistió como invitado en 1999, 2001, 2004, 2010 y 2015.

El Festival Internacional de la Canción Viña del Mar se transmitirá a través de TV Azteca Guatemala.

