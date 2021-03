La cantante Demi Lovato abrió su corazón y habló sobre varios momentos oscuros que ha experimentado a lo largo de su vida, entre ellos, que fue víctima de abuso sexual en dos ocasiones.

EN CONTEXTO: Demi Lovato cancela su boda y habla de su sexualidad

La estrella argumentó en el documental "Dancing with de devil", que está apunto de ser estrenado, que esa terrible noche, no solo pasó por la muerte: "No solo tuve una sobredosis, se aprovecharon de mí, cuando me encontraron estaba desnuda y azul, me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí”.

La artista recibió heroína mezclada con fentanilo, luego, la persona que le llevó las drogas, la agredió sexualmente y la dejó abandonada.

“Hubo un destello que tuve de él encima de mí, vi ese destello y dije ‘sí', no fue hasta un mes después de la sobredosis que me di cuenta... ‘No estaba en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada’".

Además de esa agresión, Lovato confesó que, a los 15 años fue víctima de una situación en la que también fue forzada:

“Cuando era adolescente, estaba en una situación muy similar, perdí mi virginidad en una violación”.

Ella dijo que en ese entonces, le había dejado claro a su agresor que no estaba lista para tener relaciones sexuales, pero él ignoró su decisión. "Luego tenía que ver a esa persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo sobrellevé de otras maneras", explicó.

“Yo era parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio, no tuve la primera vez romántica”.

Lo más doloroso para ella fue que contó a adultos cercanos lo ocurrido, pero nunca recibió justicia por ello.

Así que habló con él para confrontarlo y él la hizo sentir peor. Ella tardó muchos años en aceptar que eso había sido una violación, por ello cargó con el peso de muchas culpas.

A partir de ello iniciaron sus problemas con la bulimia, drogas y alcohol a los 16 años.

El documental "Demi Lovato: Dancing With the Devil" se estrenará el 23 de marzo en Youtube.