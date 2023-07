¡Se confiesa! Demi Lovato hace fuertes revelaciones en entrevista

-

Demi Lovato reveló que le quedaron algunos problemas físicos tras la sobredosis de drogas que sufrió en 2018.

Durante una entrevista en el programa llamado "Andy Cohen Live" transmitido en la radio de Manhattan, Nueva York llamada SiriusXM, la cantante y actriz dijo: "No cambiaría mi camino porque no me arrepiento de nada".

"Lo más cercano que tengo a un remordimiento es mi sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno: que era hermosa, porque yo no lo creía y dos: ojalá alguien me hubiera dicho que si convives con el dolor, se pasa, que no tienes que sobre él".

"De hecho esa sobredosis me costó una discapacidad, tengo una discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy, eso es lo más cercano a un arrepentimiento, no puedo conducir un automóvil pues tengo puntos ciegos en mi visión.

"Cada vez que miro algo... por ejemplo, cuando observo tu cara, tengo los puntos ciegos, es un recordatorio constante de que debo seguir por el buen camino porque no quiero que me vuelva a pasar", explicó.

"Trato de no enfocarme en el pasado, tengo mucha simpatía por dónde estaba en esa época, las decisiones que tomé y entiendo qué pasó y por qué pasó", dijo.

¿Qué consumió esa noche?

La famosa explicó en su documental de YouTube "Dancing With The Devil" qué tomó la noche en que su vida estuvo en peligro: "Me fui a la ciudad, me fui de compras, esa noche consumí drogas que nunca antes había consumido, nunca me había metido metanfetamina, la probé, la mezclé con éxtasis, con coca, hierba, alcohol, oxicodona y sólo eso debería haberme matado".

