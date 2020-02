Dennis Arana realizó una espectacular interpretación del tema "De qué me sirve la vida", de Camila, y se ganó los aplausos del público en el concierto 14 de La Academia.

El exponente guatemalteco brilló en el escenario, derrochó sentimiento y cautivó con el romanticismo de la melodía.

Esta vez Dennis recibió una crítica muy positiva, fue alabado por los cuatro jueces, quienes destacaron su voz, su calidad vocal y que ha dejado de "actuar" en el escenario.

Para los cuatro críticos el exponente guatemalteco ya se encuentra en la final.

#DomingoDeAcademia Dennis Arana entregó todo y sorprendió con su interpretación del tema “¿De qué me sirve la vida?” @soy_502 pic.twitter.com/0MfchhKr4x — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) February 10, 2020

La crítica

Horacio Villalobos comentó: "Lo hiciste muy bien, me conmoviste y yo ya te veo en la final".

Mientras, Alexander Acha resaltó: "Muy bonito, fue muy emotivo. Le pusiste mucho aderezo a la ensalada. Te sentí más natural, no tratando de sorprender y demostrar. Hoy lo hiciste muy bien, muy bonita tu voz".

Además, Danna Paola le dijo: "Me contuve para no llorar, porque me conecté con tu interpretación. En esta ocasión sobre saliste, brillaste. Me gusto ver que no nos actuaste. ¡Estas en la final cariño!".

Y Arturo López Gavito concluyó: "Este fuiste tú, una persona que habló del corazón y alguien que entendió que las caras no construyen. A partir de aquí tú tienes que construirte. Tu eres un artista, muy buen trabajo".

No es el único reto para el guatemalteco en el concierto, ya que deberá enfrentarse a María Fernanda en un duelo, con el tema "La Farsante", de Juan Gabriel. El ganador asegurará su permanencia en el reality show.

Ha sido una noche llena de emociones y que ha tenido de todo. Hubo una discusión entre los jueces y el director de La Academia. Además, los chicos participaron en un número rockero en homenaje a la banda Moderatto, que se presentó junto a Beto Cuevas.

También deleitó con su sensualidad la bella Mariana Seoane, quien puso a bailar a todos con su ritmo cumbiero.