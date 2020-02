Dennis "presenta solicitud de trabajo" en programa de TV Azteca

Los finalistas de la última edición de La Academia no han tenido tiempo de regresar aún a sus hogares y cumplen con varios compromisos con TV Azteca en estos días.

El programa matutino “Venga la Alegría” les dio la bienvenida y en este show han compartido sus anécdotas tras abandonar la casa en la que vivieron más de 10 semanas los participantes de México, Guatemala y Honduras.

Pero en uno de los segmentos del programa, los académicos participaron en una dinámica para solicitar trabajo, en el que tuvieron que revelar su Hoja de Vida para quedarse como conductores del programa.

Dennis Arana dio a conocer su experiencia ante “Margarita”, personaje interpretado por El Capi Pérez, uno de los conductores más populares de esta televisora.

“Tú naciste para esto de la televisión, ¿verdad?”, le dice el conductor a Dennis, quien responde: “Me encanta. Yo nací para brillar, soy bilingüe, aparte. My english is very good”.

Arana también demostró que tiene habilidades para el baile y se movió al ritmo de “Sapito”, uno de los éxitos infantiles de Belinda.

El guatemalteco resaltó que le gustaría hacer la sección de farándula en “Venga la alegría” de ser “contratado” en este programa.

Regreso

Dennis Arana volverá este fin de semana a Guatemala y la producción de TV Azteca Guate le dará una bienvenida en el aeropuerto internacional La Aurora.

.