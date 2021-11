¿Por qué desaparecen las mujeres en Guatemala?

Cada día se activan cinco alertas Isabel-Claudina por la desaparición de mujeres. Desde que existe esta instancia se han reportado más de 5 mil desapariciones.

OTRA INVESTIGACIÓN: Preocupante aumento en el asesinato de mujeres en Guatemala

Era la tarde del viernes 22 de enero. Todo transcurría como de costumbre en la Avenida Simeón Cañas de la zona 2. No habían ni niños jugando en la calle, debido a las restricciones por la pandemia. Cuando un grupo de empleados municipales realizaron un horrible hallazgo.

El cuerpo de una mujer estaba dentro de un tragante. En pocos minutos, el lugar estaba acordonado, lleno de policías y fiscales del Ministerio Público. Nadie podía pasar. El MP iniciaría las diligencias.

En ese momento nadie lo sabía, pero ese cuerpo, que se encontraba en posición fetal y envuelta en plástico, era el de Luz María López Morales, una trabajadora del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, del MP.

Su desaparición había sido reportada dos días antes. Su familia estaba desesperada, clamaban por información acerca de su paradero. Incluso, comentaron que era mamá de una nena de un año y medio, que esperaba a su mami de vuelta en casa.

Ella no fue la única. De acuerdo con las estadísticas de la Alerta Isabel-Claudina, sólo en los primeros dos meses de este 2021 se reportaron 359 mujeres desaparecidas, hasta julio ya iban casi 1,300 (1,297) alertas activadas.

Mientras que, a septiembre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) había realizado 62 necropsias de mujeres fallecidas vinculadas con delitos.

¿Por qué desaparecen?

Según el reporte de Mujeres Desaparecidas de la Alerta Isabel-Claudina, cada día se activa un promedio de cinco alertas por desapariciones de mujeres. Y desde que existe esa instancia (septiembre de 2018) al 31 de julio de este año, se han reportado 5,574.

La mayoría son localizadas con vida (98%) y de las 5,574 mujeres reportadas desaparecidas, en 86% de los casos se ha desactivado la alerta.

Sin embargo, no todos los casos son positivos. Desde septiembre de 2018 a la fecha, 115 mujeres han sido localizadas fallecidas. Y si bien, la mayoría de mujeres localizadas están vivas, muchas de ellas se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a que eran víctimas de violencia y maltrato.

"Cuando recién iniciamos con la Alerta Isabel-Claudina, festejábamos cada vez que una mujer aparecía. Luego nos percatamos que estábamos haciéndolo mal, porque muchas de ellas habían huido de sus hogares al ser víctimas de violencia intrafamiliar o porque se les estaban vulnerando sus derechos", explicó Carmen López, delegada de la Convergencia Cívico Política de Mujeres en la Coordinadora del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

Según el reporte de la Alerta, que coordina la Fiscalía de la Mujer del MP, el 46% de las mujeres que fueron reportadas como desaparecidas había huido de sus hogares porque eran víctimas de violencia y limitantes a sus derechos. Otro 15% argumenta razones personales, pero muchas tienen miedo de denunciar, señaló López.

Sólo un 5% de los reportes las desapariciones están relacionadas con las condiciones de discapacidad de las víctimas y un 6% con accidentes que ellas no logran informar a sus familiares.

Agresores activan alertas

La mayoría de las desapariciones ocurre porque fueron raptadas para obligarlas a prostituirse, eran víctimas de trata de personas, sufrían violencia física o emocional, y lo peor de todo, es en la mayoría de casos, sus agresores fueron quienes interpusieron la denuncia, detalló Conchita Reyes, de la Pastoral Social de Las Verapaces, quien participa en el Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

La mayor cantidad de desaparecidas son mujeres jóvenes. El reporte refiere que el 41% está entre entre los 21 y 30 años; le siguen con un 29% las de 18 a 20 años; y el 17% están entre 31 y 40 años.

¿Cómo funciona la alerta?

Adda Roblero, encargada de la Unidad de Enlace de Análisis Criminal de la Alerta Isabel Claudina del MP, explicó que al recibir un reporte de alguna mujer desparecida, de inmediato se eleva a la Unidad de Mujeres Desaparecidas, quienes activan la alerta, se da aviso a las distintas instituciones que están incluidas en el mecanismo de la Alerta y se elabora el boletín para hacerlo público.

Además del MP, en el Mecanismo participa la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), organizaciones sociales y de mujeres.

Las primeras diligencias se realizan en hospitales, centros de salud y otros servicios similares, para tratar de establecer que la desaparecida no haya sufrido algún accidente o algún percance, incluso en las morgues, detalló Roblero.

López explicó que las coordinaciones se realizan con diferentes instituciones, por ejemplo, si una mujer huyó al extranjero se coordina con el Instituto Nacional de Migración y se trata de establecer por qué salió del país sin que nadie de sus familiares lo supiera. Si la causa fue la violencia intrafamiliar, se da un tratamiento especial, pero para ello, las instituciones deben de estar coordinadas.

Esto fue confirmado por Roblero, quien explicó que "no se le niega a ninguna mujer su derecho de migrar, pero ya se sabe cuál es su destino y que está bien. Se le toma un reporte por las razones que se está marchando y ella puede salir".

Lugares y días peligrosos

De acuerdo con el reporte Isabel-Claudina, el departamento de Guatemala es donde más mujeres son reportadas desaparecidas con 2,205 casos desde el 6 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de este año, le sigue Quetzaltenango con 343, Escuintla con 327, San Marcos, 223 y Alta Verapaz con 222.

Mientras que Sololá, Totonicapán, Baja Verapaz y El Progreso, son los lugares con menos reportes, pero eso no significa que no existan desapariciones, sino que se trata de falta de cultura de denuncia y que muchas veces los lugares no cuentan con un lugar donde informar o no hablan en su idioma, manifestó Conchita Reyes, de la Pastoral Social de Las Verapaces.

Guatemala es el departamento más peligroso para las mujeres. La mayoría de las víctimas residía en la ciudad capital, en Villa Nueva, Mixco, Quetzaltenango, San Miguel Petapa, Cobán, Villa Canales, Escuintla, Chinautla y Amatitlán.

Por otro lado los días lunes y sábados tienden a ser los días más peligrosos, pues de acuerdo con el reporte son esos días cuando más desapariciones suceden. Al tiempo que los horarios más peligrosos son entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía.

¿Cómo activar una alerta?

Adda Roblero, encargada de la Unidad de Enlace de Análisis Criminal de la Alerta Isabel Claudina del MP, explicó que para activar un reporte se puede realizar en cualquier fiscalía del MP a nivel nacional y en cualquier estación de la Policía Nacional Civil (PNC), así como a través de una llamada a la línea 1572.

¿Cuándo desactivan las alertas?

Reyes y López coincidieron en que las alertas son desactivadas por las mismas mujeres, ya que desde que se creó la Instancia han tenido muchos aprendizajes y uno de ellos fue no revelar el paradero de las desaparecidas.

Algunos tratan de localizar a las mujeres como un mecanismo de control. Llegan hasta a decirles que les van a quitar a sus hijos para coaccionarlas, por ello se tomó la decisión que sean las mismas mujeres las que informen a sus familiares acerca de su paradero, cuando ellas lo consideren, detalló López.

"Muchas veces los reportes sirven para esconder los crímenes", lamentó Reyes, quien ha trabajado muy de cerca con el Mecanismo de Búsqueda Inmediata. Recordó el caso de Martha Carolina Rax Ical, quien fue reportada desaparecida por su esposo el 15 de agosto del año pasado.

Durante días los investigadores la buscaron sin éxito. Temían que algo había ocurrido y sospechaban de su esposo. Casi un mes después, realizaron varios allanamientos en la vivienda del suegro de la víctima, donde localizaron el cuerpo de Martha. Su esposo, ya no estaba en el lugar, se presume que la asesinó, la enterró en el patio de lugar donde vivían y se marchó.

Por este caso se capturó al exsuegro Ricardo Mucú Pop, de 56 años y dueño de la vivienda, quien se cree sabía todo lo ocurrido, pero no lo reportó.