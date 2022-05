¿Desaparecerá el equipo de la Usac al final de la temporada por falta de apoyo?

El equipo de la Universidad de San Carlos ha vivido una crisis desde su descenso de la Liga Mayor por la falta de apoyo de las autoridades y la ausencia de patrocinios.

OTRAS NOTICIAS: Improvisan con tape número en uniforme de jugador de Malacateco

Un comunicado, aparentemente emitido por el club de fútbol de la Universidad de San Carlos (Usac,) anunció su desaparición al final del Torneo Clausura 2022 de la Tercera División.

Según el comunicado, el cuadro sancarlista daba a conocer la precaria situación que ha llevado a sus integrantes a tomar esta decisión. “Si ninguna autoridad universitaria, entidad o gremial de estudiantes, trabajadores o profesionales sancarlistas intercede por el equipo, este tiene los días contados hasta cuando el campeonato en el cual ahora luchamos termine", se lee en el documento.

El comunicado señala que los jugadores buscan ascender a la Segunda División Nacional, pero con la falta de apoyo, es muy probable que esta temporada sea la última. "La Universidad de San Carlos merece gloria, merece lo mejor, pero también estamos conscientes que las limitaciones son grandes y no queda más que avanzar hasta donde las fuerzas y la frustración por saber que estamos a la deriva nos lo permiten”.

El comunicado habría sido emitido únicamente por jugadores del cuadro sancarlista.

Aclaración

Sin embargo, el presidente del club, Sidney Samuels explicó a Soy502 que no existe ninguna postura sobre la desaparición del equipo.

“Nosotros no hemos enviado un comunicado sobre la postura de desaparición, pero sí necesitamos apoyo financiero para cumplir con nuestros compromisos, de momento los cuartos de final de la Tercera División. Nosotros hemos advertido que si no nos apoyan el equipo no podría continuar, pero sería la propia Usac que tome esa decisión por ser la propietaria del club”, destacó Samuels.

Si deseas apoyar al equipo, puedes aportar tu depósito a la cuenta 3509055689 de Banrural a nombre del defensa José Carlos Marroquín López.

El juego de ida será este 14 de mayo en las canchas de Green Field a las 10:00 de la mañana, mientras que la vuelta será en Cahabón la próxima semana, por lo que el equipo requiere de fondos para el traslado con un día de anticipación, hospedaje y alimentación.