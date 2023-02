¿Desaparecerá la Radio Fama 102.5? Esto se sabe

En las últimas horas, la estación de radio "Fama 102.5" ha sido tema de conversación entre internautas, tras su posible desaparición.

En redes sociales circula información sobre el cierre de la famosa estación de radio en Guatemala, "Fama 102.5", tema que ha sido tendencia en las últimas horas.

Decenas de usuarios aseguran que este martes 31 de enero es el último día que la querida programación de Fama será disfrutada por radioescuchas.

"Una lástima que Fama 102.5 salga del aire", "qué triste, no hay radio como la Fama", "la única radio que escuchaba y la cierran", son algunos de los comentarios que se leen.

Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que la estación desaparecerá por completo. En su cuenta oficial de Twitter, Fama dejó un curioso mensaje: "¿Y qué pasa si no es un adiós, si no mañana es una mejor versión?".

(Foto: captura de pantalla)

Durante la jornada de este martes, la radio ha emitido en varias ocasiones un emotivo mensaje en el que agradece a sus fieles radioescuchas por el apoyo a lo largo de los años.

"Gracias por escucharnos, gracias por compartir tu vida. La lista del por qué gracias sería interminable. Enero 2023, Fama cierra una vuelta al sol", se escucha.

Cabe destacar que el recién pasado 21 de enero, celebraron su aniversario 36.

La radio recalca que el proyecto "continúa". Sin embargo, no será con todos los locutores conocidos, pues este día algunos de ellos se despidieron con la voz quebrada en sus reconocidos programas.

Una de ellas fue Maru Arrivillaga, quien tuvo a cargo el segmento "Power Ballads" durante una década.

Fama 102.5 comenzó el su trayectoria en1986. Programas como "La Mesa Redonda con El Fantasma", "El turno del Vampiro" y "Crónicas de Fama" han sido escuchados por miles de guatemaltecos.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla