Salió a vender su carro y ahora su familia lo está buscando

Familiares de Eddy Roberto Gómez Cifuentes piden ayuda para localizarlo.

TE INTERESA: Emilenne Mazariegos regresa a la política y quiere ser diputada otra vez

Este lunes, en las primeras horas del día, Eddy Roberto Gómez Cifuentes llegó a la casa de una su familiar para recoger el vehículo que entregaría para la venta. Todo estaba arreglado y hasta le habían ofrecido más dinero. Sin embargo, al pasar las horas, la alegría de la venta se convirtió en una pesadilla.

Familiares de Eddy contaron que todo inició el sábado, cuando el joven emprendedor fue a enseñar el vehículo acompañado de su pequeño hijo. El supuesto comprador lo revisó y le indicó que luego le confirmaría. Ambos regresaron a su vivienda.

La negociación se hizo vía telefónica y el hombre citó a Eddy en un centro comercial de Carretera al Atlántico. Contento comentó que, incluso, el comprador le había ofrecido más de lo que él había pedido. Así que preparó todo y se fue a cerrar el trato. La cita era a las 8.30 de la mañana. Todos sabían que se regresaría en taxi.

Llamada de alerta

Pasaron las horas y no sabían nada de Eddy, todos en su familia estaban seguros que ya estaba en su trabajo, ya que se dedicaba a la venta por mayoreo, pero no fue así. Uno de sus compañeros llamó para preguntar por el joven, porque no se había presentado a laborar.

Allí empezó la angustia. Comenzaron a llamarlo y, aunque el teléfono sonaba, nadie respondía, hasta que a eso del medio día se apagó y ya no pudieron ni llamarlo y decidieron acudir a la Policía Nacional Civil (PNC).

A través de nueva tecnología, se logró ubicar el vehículo. Estaba en la zona 3. Así que un miembro de la familia se subió a la patrulla con los agentes y fueron a buscar el carro y lo encontraron, pero Eddy no iba en él, por el contrario, se toparon con un hombre que al notar la presencia policial comenzó a huir y para hacerlo chocó tres vehículos, después huyó corriendo.

Familiar retenido

Luego del accidente las víctimas exigían un responsable y los agentes de la PNC retuvieron por más de cuatro horas al familiar de Eddy, ya que querían que se hiciera responsable de los daños causados por el supuesto ladrón.

Después de insistir sobre la situación, finalmente la PNC dejó al familiar que se marchara y pudo acudir al Ministerio Público (MP) para presentar la denuncia sobre la desaparición de Eddy, ya que la policía le indicó que por las horas que habían transcurrido no podía catalogarse como una secuestro u otro delito.

Llamada de horror

El número de teléfono que la familia publicó para recibir información comenzó a recibir llamadas de extorsión, una de ellas se realizó justo cuando uno de los familiares era entrevistado por Soy502.

"¿Ya presentaron la denuncia? ¿Ya saben dónde se encuentra? Yo tengo información sobre él. Necesito que hablemos seriamente... Lo que queremos es dialogar y negociar sobre la vida de él", dijo el hombre que se identificó como Juan Carlos y quien se negó en repetidas oportunidades a brindar una prueba de vida.

Piden ayuda

La familia está desesperada y sólo quieren encontrar a Eddy, el joven de 31 años quien al momento de su desaparición vestía una playera blanca con líneas rojas y azules, pantalón de lona y zapatos café.

Tiene cabello castaño claro, tez blanca y usa anteojos. Cualquier información pueden comunicarse con la familia al 3796-2761.