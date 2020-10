Descubren un posible nuevo órgano en la garganta humana

A lo largo de la historia de la medicina, los científicos pasaron por alto una parte del cuerpo de la que aún no se tenía idea y que recientemente fue descubierta.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

Un grupo de expertos de los Países Bajos encontró un par de glándulas que están escondidas en el cráneo, justo donde está la cavidad nasal y la garganta.

Los investigadores se toparon con ellas por casualidad, durante una exploración realizada en busca de tumores.

El descubrimiento fue emocionante aunque al inicio se tuvieran dudas, según contó Matthijs H. Valstar, cirujano del departamento de oncología y cirugía de cabeza y cuello del Instituto del Cáncer de Países Bajos y autor principal del estudio por tumores que se estaba llevando a cabo.

Ellos proponen nombrar a estas glándulas "Tubarias". Estas no se pueden ver con métodos convencionales como ultrasonidos o tomografías, solo se notaron cuando los médicos estaban efectuando exploraciones con el método SMA PET/CT, que se realiza mediante emisión de positrones y es utilizado únicamente para detectar cáncer de próstata.

Al percatarse de ellas y con el fin de asegurarse sí eran un órgano, observaron escaneos de cabeza y cuello de otras 100 personas a quienes estaban tratando por cáncer de próstata, también diseccionaron dos cadáveres: uno masculino y otro femenino y, efectivamente, todos tenían un juego.

Las glándulas salivales se muestran en este tipo de imagen altamente sensible, pero las glándulas Tubarias no forman parte de ellas. "Las personas tienen tres conjuntos de glándulas salivales grandes, pero no allí". Así dijo el autor del estudio Wouter Vogel, oncólogo radioterapeuta del Instituto del Cáncer de los Países Bajos.

Joy Reidenberg, profesora de anatomía en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York, opinó acerca del hallazgo: "Muchos grandes descubrimientos científicos son una sorpresa, un hallazgo incidental".

MIRA EL VIDEO: