¡Por primera vez desde 2020! El Barcelona regresa a los cuartos de Champions League

El FC Barcelona se clasificó a la fiesta de los cuartos de final en la UEFA Champions League 2023-2024.

Siguen los partidos de vuelta en los octavos de final, y este martes 12 de marzo el FC Barcelona logró su clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

Los catalanes se unen al Bayern de Múnich, Real Madrid, Manchester City y PSG, como los primeros cinco equipos en asegurar su pase a los cuartos de final en la competición europea.

Por su parte, el conjunto del Arsenal logró empatar la serie global frente al Porto, obligando la llegada de los tiempos suplementarios en Londres, para alargar la agonía.

FC Barcelona 3-1 SSC Napoli (4-2 en el global)

En los primeros 20 minutos del partido, los dirigidos por Xavi Hernández lograron conseguir una ventaja de dos goles, gracias a Fermín López y Joâo Cancelo.

Antes del término del primer tiempo, los italianos acortarían las distancias, pero serían los blaugranas quienes clasificarían a cuartos de final por primera vez desde agosto de 2020.

Fermín se estrena con gol en octavos pic.twitter.com/3fDghGSBLq — Black (@BlxckNews) March 12, 2024

Arsenal FC 1-0 FC Porto (1-1 en el global)

Luego de haber sido sorprendido con una derrota en Portugal, el conjunto londinense se dio a respetar frente a su afición, consiguiendo una valiosa victoria que les permitió llegar a tiempo extra.

La joya belga, Leandro Trossard, haría la única anotación 'gunner' en los primeros noventa minutos, permitiendo que los seguidores de ambas escuadras disfruten media hora más de juego.