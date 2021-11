Desentierran en Egipto las ruinas de un templo solar perdido, el primero en 50 años

Es el primero en ser descubierto en medio siglo. Los arqueólogos consideran probable que el constructor y benefactor de la obra fuera uno de los gobernantes de la Quinta Dinastía, correspondiente a la era del faraón Nyuserra en el año 25 a. C.

OTRAS NOTICIAS: Hallan sello de hombre mencionado en la biblia.

Arqueólogos han encontrado en Egipto vestigios de uno de los antiguos templos solares levantados por los faraones, el tercero de los seis que se cree que fueron construidos y el primero en ser descubierto en los últimos 50 años.

Contrario a las pirámides, que eran consideradas como lugar de descanso final y que aseguraban a los gobernantes del Antiguo Egipto su presencia en el más allá, los templos solares se construían para los faraones mientras estaban vivos, para otorgarles el estatus de dioses en vida.

Excavando bajo los restos del templo construido por el faraón Nyuserra, que gobernó Egipto en el siglo 25 a. C., durante un período de 24 a 35 años, los investigadores encontraron un soporte de pilar fangoso. Después de retirar la arena y los trozos de piedra, descubrieron la base de un pilar de piedra caliza blanca de 60 centímetros de profundidad.

Lost Egyptian sun temple unearthed in one of the most important discoveries of the last 50 years https://t.co/rqClM3D5p1 pic.twitter.com/mvxwxjGjEU — Qamar Afzaal Bhatti (@_qbhatti) November 14, 2021

Era "bastante impresionante", señaló el Dr. Massimiliano Nuzzolo, profesor adjunto de Egiptología en la Academia de Ciencias de Varsovia, que ha dedicado su carrera a intentar descubrir estos templos. Según explican, sabían que algo yacía debajo del templo de Nyuserra, aunque no tenían certeza de si "era parte del mismo templo o un templo completamente nuevo", dijo Nuzzolo.

Lo que lo califica como templo solar es el hallazgo de un escondite secreto con varias jarras de cerveza llenas de barro, una ofrenda ritual reservada a los lugares más sagrados. Aunque de momento se desconoce quién fue el constructor y benefactor de la obra, los arqueólogos consideran probable que fuera uno de los gobernantes de la Quinta Dinastía.