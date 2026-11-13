Festival de Las Flores en Antigua Guatemala dará inicio con colorido desfile

Carros decorados de flores darán inicio al Festival de Las Flores en La Antigua.
EN CONTEXTO: Así se desarrollará el "Festival de las flores" en Antigua Guatemala
Desde este viernes 13 de noviembre, La Antigua Guatemala vive la 10ma. edición del Festival de las Flores que porta el lema: "Ciudad Floreciente", con el desfile de carros florales.
Varios vehículos clásicos recorrerán las calles decorados con distintas flores desde las 14:00 horas.
El recorrido dará inició desde la Calle Ancha de los Herreros hasta Escuela de Cristo, donde los asistentes podrán observar el desfile de los transportes alusivos a una nueva edición del festival.
¡Anticipa tu salida!
El Festival de las Flores tendrá su exposición el sábado 14 y domingo 15 de noviembre desde horas de la mañana, donde podrás observar la creatividad y talento de floristas y artistas guatemaltecos.
Ante la afluencia de personas al evento, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva advirtió que se registrará carga vehicular desde la capital hacia Bárcenas, en dirección a Antigua Guatemala.
Por lo que la PMT solicita anticipar su salida y respetar las señales de tránsito.