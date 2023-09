Puente El Naranjo: "Allí celebré mi cumpleaños", el desgarrador mensaje de Panchorizo

-

El artista clow guatemalteco, Pancho Toralla, conocido por su personaje de "Panchorizo", se conmovió por la tragedia ocurrida en la comunidad "Dios es fiel".

El famoso llegó al lugar para llevar un show a las familias en el lugar e incluso vivió una celebración muy especial. A través de redes sociales, contó por qué su corazón está unido al área.

"No puedo con esto. Hace un año celebramos mi cumple en el asentamiento 'Shell Dios es fiel' con los peques del vecindario. No paro de agradecer esas sonrisitas, así quedarán en mi mente por siempre. En el lugar hay más de 100 familias que van a la ciudad desde diferentes departamentos, con fe y muchas ganas de trabajar, pero la ciudad no tiene una alternativa para ellos, así que sobreviven en condiciones infrahumanas".

"¿Qué se hace con esta rabia? ¿Cómo nos acostumbramos a ver esto cada día? Los niños no merecen esto, ¡nadie merece esto! Yo seguiré, pero con el corazón roto, esperando que estos niños estén en un lugar mejor y que Dios fiel proteja a otro montón de niños en condiciones difíciles. Gracias Asier Vera Santamaria por llevarme allá. Lo siento muchísimo, amigo. Sagrada resignación, infinita tristeza", escribió.

En el post se aprecian imágenes en las que compartió una velada inolvidable de risas y colores.

MIRA LA PUBLICACIÓN: