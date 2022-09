El bombero que rompe en llanto tras informar sobre tragedia en Milpas Altas

Vecinos, bomberos y familiares de las 12 víctimas de un incendio en Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez, se encuentran consternados por la tragedia.

Un incendio en una vivienda ubicada en la zona 5 de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez, dejó 12 personas fallecidas, todas integrantes de una misma familia. Entre las víctimas hay cuatro menores de edad y dos bebés.

Los vecinos explicaron que el incendio se registró durante la madrugada de este 6 de septiembre. Antes de que llegaran los paramédicos, un hombre logró ingresar y extraer a los menores. Sin embargo, estos se encontraban fallecidos.

El bombero que llora

Uno de los bomberos Voluntarios que atendió la emergencia, identificado como Julio Álvarez, narró que les fue muy complicado ingresar las motobombas al área, debido a vehículos mal estacionados y lo estrecho del lugar.

Sin embargo, cuando llegaron, apagaron las llamas e intentaron rescatar a las víctimas.

Otro de los bomberos, identificado como Víctor Gómez, dio declaraciones sobre el incidente. Sin embargo, cuando ofreció los nombres de las víctimas, rompió en llanto al ofrecer los datos de los bebés fallecidos.

Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios conmovido ante tragedia en Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez. pic.twitter.com/EwbeXziGSz — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) September 6, 2022

Desgarrador testimonio

"Fui uno de los que se atrevió a ingresar. El fuego y el humo no nos dejaba. Me coloqué agua en la camisa y me alumbraron. Entré, derribé la puerta y saqué a los menores. Ya cuando los bomberos vinieron, intentaron ingresar y ya no pudimos intervenir más", explicó uno de los vecinos.

El hombre fue uno de los primeros en llegar a la vivienda para tratar de ayudar.

Según los paramédicos, el incendio se generó en la cocina de la casa, donde se ubicó leña y ollas con maíz. El incendio habría generado monóxido de carbono lo que causó la muerte de las personas que se encontraban dormidas.

Las víctimas fueron identificadas como: