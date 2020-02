El desgarrador video de mujer víctima: "Si me matan, fue él"

"No quiero más violencia en mi vida" es el decisivo mensaje de Yael Andrea Jaimez una joven mexicana de 24 años que ha utilizado sus redes sociales para denunciar públicamente la violencia física y psicológica que sufrió de su expareja.

"Con este video estoy decidiendo alzar la voz, no quedarme callada" sigue diciendo y detalla las últimas situaciones que le ha tocado enfrentar: "Ya ha venido a tirar balazos a mi casa, ha quebrado los vidrios de mi carro, le ha faltado el respeto a mis familiares", dice en uno de los videos que compartió.

Explicó que en la última agresión casi la mata por un fuerte golpe en el pecho. Mira su relato:

La joven asegura que está amenazada de muerta y a través del video responsabiliza a David Cabrini Ortiz Castañeda, de 29 años, de lo que le pueda pasar.

“ Con esto quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, lo que sea, que desaparezca, que me maten, lo que sea, hago responsable a David Cabrini Ortiz Castañeda, porque estoy amenazada de muerte y no me voy a quedar callada. Tengo miedo de salir a la calle y todo ”

Yael Andrea Jaimes

, mexicana