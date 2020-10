⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

Aunque las cifras no demuestran un aumento de desapariciones en relación al 2019, la percepción en redes sociales es que sí hay más casos, incluso, algunos se han considerado como secuestros.

Este fenómeno podría deberse al cambio de dinámica social y familiar, provocado por las restricciones impuestas ante la pandemia del coronavirus.

En marzo, cuando se decretó el Estado de Calamidad y el toque de queda, los reportes de menores de edad desaparecidos bajaron de 500 a 391.

En abril, mayo y junio se mantuvieron entre 201 y 286. En julio, cuando ya no hubo toque de queda los fines de semana y cambió el horario de restricción para circular, hubo un leve aumento a 311.

En agosto siguió el repunte con 360 casos y en septiembre, cuando el horario de toque de queda se volvió a ampliar, los casos de desaparición de menores de edad llegaron a 426.

Hasta el 12 de octubre, 166 niños o adolescentes se han reportado desaparecidos, según el informe de alertas Alba-Keneth que se obtuvo a través de una solicitud de información.



En total, este año se ha reportado la desaparición de 3,417 menores de edad y en 2019, hasta el 31 de octubre, los casos sumaron 6,624.

Causas

La unidad Alba-Keneth también analiza las causas de las desapariciones.

Las más detectadas de acuerdo a las entrevistas con los padres o encargados, y los menores de edad que acceden contar sus historias son:

Rebeldía Conflictos familiares Orden Judicial Abandonos de residencias de acogimiento temporal Trata de personas Sustracción de hospitales por padres o encargados Maltrato o negligencia

El mayor número de casos se reporta en Guatemala, le siguen Escuintla, Quetzaltenango, Izabal y Petén.

No se debe minimizar

Eleonora Murralles, fundadora de la organización Familiares de Amigos y Desaparecidos (FADS), creada en 1996 en la época de crueles secuestros en el país, considera que "no hay certeza", respecto de la situación que se vive actualmente.

Opinó que la violencia en todos los aspectos, después del pico de la pandemia irá en aumento.

En el caso de los secuestros, mencionó que a la organización no han llegado denuncias y consideró de mal gusto que las autoridades traten de minimizar los hechos indicando que no han aumentado. "Por la cantidad que sea, no se puede minimizar, hay familiares que están sufriendo y el tema se debe abordar", expresó.

Muralles también cree que podría tratarse de una estrategia para desviar la atención ciudadana de los temas que se critican como el actuar del Centro de Gobierno, la no elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. "Aquí uno nunca sabe, más parece que están mandando los mensajes para que uno piense en eso", puntualizó.