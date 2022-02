Estos son los detalles del concierto de Alejandro Sanz en Guatemala

Guatemala es uno de los más de 20 países que visitará Alejandro Sanz con su gira mundial. A continuación de los detalles sobre el concierto.

El cantautor español Alejandro Sanz estará de visita en Guatemala, según confirmó la promotora Asa Promotions.

Alejandro Sanz llegará al país el 12 de mayo en donde ofrecerá un concierto. Con el tour "La Gira 2022", el intérprete de "Te lo agradezco, pero no", conquistará a sus millones de seguidores de más de 20 países, entre ellos a los guatemaltecos.

El concierto

Aunque los organizadores no han revelado mayor información sobre el show, informaron que se realizará en Explanada Cayalá e iniciará a las 20:30 horas.

En cuanto, a los boletos, la promotora señaló que durante las próximas semanas darán más detalles sobre la venta de estos.

No obstante, invitan al público a tener en cuenta la información publicada en sus páginas oficiales y a no dejarse llevar por datos de otros sitios no autorizados.