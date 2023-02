¿Detectaron otro OVNI en Montana, Estados Unidos? Esto se sabe

Presuntamente detectaron otro OVNI en el espacio aéreo de Montana, Estados Unidos.

Luego de los recientes avistamientos de OVNIS (Objeto Volador No Identificado), trascendió que uno más habría sido detectado en Montana, Estados Unidos.

Esto porque primeramente se alertó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en Havre, Montana, cerró su espacio aéreo, aunque inicialmente no se revelaron las causas.

No obstante, el senador demócrata de Montana, Jon Tester, confirmó en sus redes sociales, a las 19:38 horas, que en el espacio aéreo de Montana se detectó un OVNI.

Por lo que el funcionario aseguró que se mantenía en contacto con el Departamento de Defensa y de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para dar seguimiento a la situación.

"Estoy al tanto del objeto en el espacio aéreo de Montana y me mantengo en estrecho contacto con altos funcionarios del Departamento de Defensa y de la Administración. Estoy monitoreando de cerca la situación y estoy recibiendo actualizaciones periódicas. Continuaré exigiendo respuestas para el público estadounidense".

I am aware of the object in Montana air space and remain in close contact with senior DOD and Administration officials. I am closely monitoring the situation and am receiving regular updates. I will continue to demand answers for the American public. — Senator Jon Tester (@SenatorTester) February 12, 2023

¿Otro OVNI en Montana, Estados Unidos? Esto dijo el NORAD

Más tarde, a través de un comunicado, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) detalló los motivos por el que se cerró el espacio aéreo de Montana.

Y es que de acuerdo con el comunicado, se detectó una anomalía en el espacio aéreo de Montana, Estados Unidos, por lo que aviones de combate del NORAD se desplegaron por la zona.

De manera que se determinó implementar la restricción de vuelo temporal para garantizar la seguridad del tráfico aéreo mientras se realizaban las operaciones correspondientes.

Sin embargo, el comando refirió que no se detectó ningún OVNI que se correlacionara con los impactos en el radar, por lo que la medida de restricción en el espacio aéreo fue levantada.

No obstante, el NORAD aseguró que se mantendrá el monitoreo a la situación que pudo haber provocado una anomalía en el radar del espacio aéreo de Montana, Estados Unidos.

Detectan otros OVNIS en Estados Unidos y Canadá

La alerta por otro posible OVNI en Montana, Estados Unidos ocurre horas después de que un objeto desconocido fue derribado en Canadá porque sobrevolaba en el espacio aéreo de Yukón.

El primer ministro, Justin Trudeau, ordenó su destrucción, por lo que el NORAD -integrado por aeronaves canadienses y estadounidenses- se movilizaron para su derribo.

El 10 de febrero, otro OVNI fue derribado en Alaska, Estados Unidos por orden de Joe Biden; dicho objeto sobrevolaba a 40 mil pies y representaba una amenaza para la aviación civil, por lo que fue destruido.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses y canadienses trabajan en la recuperación de los restos de dichos objetos "OVNIS" para su análisis y determinar su procedencia.