Detienen a niños estudiantes que se oponen a la invasión rusa

Un video inquietante muestra a la madre de la niña tratando de explicarle por qué la policía armada la detuvo tras oponerse a la guerra de Putin en Ucrania.

Sofya, de 7 años, llora mientras habla con su madre, Ekaterina Zavizion, después de que la pareja fuera detenida con un grupo de manifestantes en San Petersburgo.

La niña agarra la mano de su madre a través de la rejilla de metal y está claramente angustiada. “Todo va a salir bien, ¿confías en mí?”, le dice la mamá a Sofya.

Ella responde: “Porque no permiten que se reúna mucha gente para que no digan que están en contra de la guerra”.

La pequeña espera sentada en una comisaría tras el arresto.

Luego, la niña pregunta "¿saldrás?" y le ruega a su madre "¿cuándo?" mientras las lágrimas brotan de sus ojos.

Ekaterina y Sofya fueron detenidas junto con su madre Olga Alter y sus otros hijos, Liza Gladkova, 11, Gosha Petrov, 11, Matvey Petrov, 9 y David Petrov, 7. La policía los retuvo primero en un vehículo policial y los llevó a la comisaría de Presnenskoye.

Ekaterina relató el "infierno" que sufrió mientras sus hijos gritaban y lloraban cuando los detuvieron.

“Había visto videos que mostraban el horrible e inhumano bombardeo en Kharkiv, y me di cuenta de que ya no podía sentarme bajo un arbusto temblando y fingir que no pasaba nada”, dijo.

Las imágenes han causado indignación por el trato a los pequeños ciudadanos.

El incidente se produjo cuando miles han sido detenidos en Rusia por protestar contra la guerra.

Se afirma que las madres y los niños fueron retenidos cuando fueron a depositar flores en la embajada de Ucrania en la ciudad.