Detienen a hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo (video)

Eduardo Capetillo Gaytán protagonizó un escándalo luego de ser detenido y señalar abuso de autoridad.

Según un video que circula en redes sociales, el hijo de los actores de los 90, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo iba en una moto sin placas y usó el carril del metrobus para trasladarse, además iba a exceso de velocidad.

Capetillo Jr. comenzó a alegarle a los policías que no eran de tránsito, por ello no tenían derecho de pararlo, además insistió en que estaba siendo presionado.

Mientras Eduardo exhibía a las autoridades, ellos le decían que estaba cometiendo varias infracciones, inmediatamente se cortó la transmisión que se llevaba a cabo en Instagram.

La policía le dijo que sus faltas eran suficientes para que cualquier elemento de seguridad lo detuviera.

El famoso fue detenido mientras iba en moto. (Foto: Instagram)

"No puede circular por este carril, me llamo Daniel, aquí está mi número de empleado, no traes placa y te estoy dando una indicación y te quieres dar a la fuga y hubo la necesidad de que te pararas en este carril, hubo una necesidad de seguirte hasta aquí a alta velocidad y marcarte el auto en este carril, donde no puedes circular, estás haciendo algo incoherente...", dijo uno de los agentes.

"No traes placa, no traes placa, si me muestras dónde está la placa te puedes ir", le dijo el otro elemento.

"Me están parando unos oficiales de manera ilegal y no se han identificado, no me pueden parar, voy a llamar a asuntos internos, no se han identificado con su nombre completo ni su número de oficial, estas motos no nos pueden parar...", dijo Capetillo.

Muchos afirmaron que Eduardo había cometido una imprudencia, pues incluso había dicho que se le había caído la placa.

Luego en un momento, el video queda en negro pero el audio sigue encendido y se escucha una seria discusión.

MIRA AQUÍ EL VIDEO: