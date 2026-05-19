Detienen a hijo del fundador de la empresa de prendas de vestir "Mango"

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La policía catalana detuvo este martes 19 de mayo a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, quien es investigado por la muerte de su padre, tras caer por una montaña cuando ambos paseaban en diciembre de 2024.

La causa por el fallecimiento de Isak Andic, pasó de un accidente a la detención de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.

Momento del arresto de Jonathan Andic. Foto: AFP.

El hijo del empresario de 45 años trasladado a la comisaría para declarar ante la magistrada en los juzgados de Martorell, adonde llegó a mediodía esposado y custodiado por la policía, según periodistas de la AFP.

Las autoridades aún mantienen en secreto la causa del arresto, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que están convencidas de la inocencia de Jonathan Andic y aseguran que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él", por ello están "seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará", y pidieron que "se respete el principio de presunción de inocencia".

Foto: Mango.

Así perdió la vida Isak

Isak Andic de 71 años cayó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña llamada Monteserrat, situada a las afueras de Barcelona. Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba.

La causa investigada como un accidente fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025 sin embargo, meses más tarde, la justicia decidió reabrirla y añadir más pesquisas.

El diario La Vanguardia, informó entonces que la policía estaba investigando el teléfono celular del hijo, quien habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones como testigo.

Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido.

De acuerdo con El País, la golfista Estefanía Knuth, pareja de Isac Andic en el momento del accidente, había indicado que él y su hijo mayor habían atravesado épocas de mala relación, pero sin apuntar en ningún momento a la tesis de un presunto homicidio.

Tras la muerte de Andic, Knuth y los tres hijos del empresario mantuvieron una disputa por la herencia, que se saldó con un principio de acuerdo tras complejas negociaciones, informó el mismo diario.

Actualmente, Jonathan es vicepresidente del Consejo de administración de Mango, de quien la empresa destaca en su web que "inició su trayectoria profesional en la compañía en 2005".

En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero poco después su padre retomó las riendas.

Foto: Mango.

Así inició Mango

Isak Andic Ermay nació en 1953 en Estambul, en el seno de una familia judía sefardí que emigró a España cuando él era una adolescente. Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió finalmente su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

La marca se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, haciendo de él una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada por Forbes en unos 4.500 millones de dólares.

La empresa cuenta con más de 16.400 empleados y 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados mundiales, según su web.

Al igual que su rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas, Mango cimentó su éxito en precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda.

En diciembre de 2023, Andic cedió por primera vez el 5% de su empresa a una tercera persona: su brazo derecho, Toni Ruiz, consejero delegado del grupo y su actual timonel.

El pasado octubre, Ruiz y los otros dos albaceas de la herencia de Andic publicaron un escrito reivindicado el legado de quien fue "un emprendedor visionario", así como la inocencia de su hijo.

"Defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima", escribieron afirmando haber sido testigos "de cómo el dolor de un duelo privado se ha visto agravado por un debate público".

Con información de AFP.