¿Buscas apartamento en una zona céntrica? Asiste a la ExpoMuni Vivienda

Al llegar encontrarás opciones en zonas céntricas y mejor ubicadas de la ciudad, con financiamientos accesibles.
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Este 29, 30 y 31 de mayo, la Municipalidad de Guatemala realizará la ExpoMuni Vivienda 2026.
Este Programa de Vivienda Prioritaria y Asequible, impulsado por el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, busca que cada vez más familias guatemaltecas pueden adquirir un apartamento propio en las zonas mejor ubicadas de la ciudad, con financiamientos accesibles.
La actividad se realizará en la Plaza de la Constitución, zona 1.
¿Qué encontrarás?
- Viviendas con cuotas asequibles
- Información sobre créditos y facilidades.
- Cómo equipar tu vivienda
- Un apartamento modelo
Para más información puedes comunicarte al 2241 7441 o directamente a los canales oficiales de Vivienda MuniGuate
Cabe mencionar que este programa está dirigido a familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos mensuales y con carencia de bienes.