Adolescente mantenía secuestrado a un guatemalteco en México

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El implicado llamaba a los familiares para exigir dinero a cambio de su liberación.

Autoridades rescataron a tres migrantes, entre ellos un guatemalteco, que presuntamente permanecían privados de la libertad en una vivienda del fraccionamiento Santa Clara etapa IV, en Ciudad Juárez.

El operativo ocurrió luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) atendieran un reporte sobre posibles delitos en una casa ubicada en el cruce de las calles Región de Florencia y De Florencia.

El acusado quedó a disposición de las autoridades y podría enfrentar cargos por secuestro. (Foto: Dutch News)

Al llegar al lugar, los policías fueron interceptados por un hombre originario de San Luis Potosí, quien aseguró haber escapado de la vivienda, donde estaba retenido tras caer en el engaño de que lo llevarían hacia Estados Unidos. También indicó que había otras dos víctimas.

Según el reporte oficial, los agentes acudieron al inmueble y escucharon gritos de auxilio desde el interior, por lo que ingresaron de inmediato. Una vez adentro, rescataron a dos hombres más, uno originario de Guadalajara y otro de Guatemala.

Las víctimas identificaron al menor como la persona que los vigilaba y exigía dinero a sus familiares. (SSPM)

Además, en el sitio detuvieron a un adolescente de 16 años, señalado por las víctimas como la persona que los vigilaba y que presuntamente participaba en llamadas a familiares para exigir dinero a cambio de liberarlos.

Los tres migrantes fueron trasladados al área de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde recibieron atención antes de ser llevadas a un albergue. Mientras tanto, el menor quedó a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro.

*Con información de El Heraldo de Juárez