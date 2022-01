El día que la vida de Alfonso Portillo corrió peligro (video)

Portillo contó que su familia lo obligó a irse del país cuando apenas tenía 19 años, ya que su vida corría peligro. Esta fue el motivo.

Cuando apenas era un estudiante universitario, Alfonso Portillo, se vio involucrado en conflictos políticos, mismos que pusieron en peligro su vida, según contó en una entrevista.

En 1970, su primer año de la carrera de Derecho comenzó a involucrarse en movimientos estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Fue secretario del Comité de Huelga y también formaba parte de una revista universitaria, en donde se dedicaba a publicar columnas.

El motivo

En una ocasión escribió una carta abierta para el presidente de turno en ese entonces, quien era Carlos Manuel Arana Osorio.

Esa publicación conllevó a que su madre le exigiera salir del país y que se fuera exiliado a México, lugar en donde se encontraba su padre, quien también estaba en el exilio.

Aunque dijo que nunca quiso irse, fue su padre quien lo mandó a traer, pues temían que fuese asesinado por haber emitido la carta mencionada.

"Mi mamá, todos, pero aún así me negaba a irme, tuvo que venir mi papá a traerme", dijo.

Parte 1: Alfonso Portillo contó cómo tuvo que abandonar el país para no ser asesinado. https://t.co/ZYU9YW6E21 pic.twitter.com/vYVY2I6AM9 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) January 23, 2022

Abandonó el país

No ahondó en los detalles sobre qué fue lo que escribió, pero señaló que fue en Zacapa en donde hizo mayor eco y donde probablemente los altos mandos se enterarían.

Entonces, tras esa situación, tuvo que dejar sus estudios e irse a México. No se imaginaba lo que le esperaba, pero pudo hacer equivalencias en una universidad de Chilpancingo, ciudad de Guerrero, donde concluyó su carrera que inició en la Usac.

También fue en ese país en donde se casó por primera vez, fue con una mexicana y procrearon a su primogénita.

"No es que me hubieran conocido porque leyeron la columna en todo Guatemala, sino que se enteraron en Zacapa y acordate que en Zacapa está la mano blanca", señaló.

"Ante el peligro que me pasara algo, me sacan... Mi familia casi me obliga a que me vaya a México y continúo mis estudios de Derecho en una universidad de provincia, la Universidad Autónoma de Guerrero", agregó.