Los diez motivos que impulsan a los hombres a ser infieles, según expertos

Un sitio especializado en psicología recabó información sobre los principales motivos que influyen en un hombre para ser infiel.

Un artículo publicado por el sitio Avance Psicólogos, da a conocer las diez razones por la que los hombres comenten el acto de infidelidad.

De acuerdo con la información revelada, existen diferentes motivos que impulsan a los hombres a "engañar" a sus parejas, ya sean novias o esposas.

A pesar de que son variados, muchas de las situaciones se repiten y se han vuelto más comunes en el sexo masculino.

(Foto: Men's Health)

¿Por qué son infieles?

La publicación explica que normalmente se le atribuye una infidelidad por motivos sexuales e íntimos, sin embargo, también se trata de satisfacción de autoestima y emociones.

Para llegar a estas conclusiones, se realizó una encuesta masiva a través de la plataforma de contactos Ashley Madison, en donde varios hombres respondieron que han sido infieles porque buscan una conexión para sentirse queridos y ser tomados en cuenta.

Es decir, que los hombres han manifestado que la infidelidad no solamente recae en el apetito sexual. Pero, eso no significa que no forme parte de las razones más recurrentes.

Las razones más comunes

Inmadurez Venganza Poco apoyo social Falta de autoestima Agobio con situación vital Problemas sexuales en la pareja Normalización de la infidelidad Aburrimiento y búsqueda de sensaciones Problemas de comunicación y confianza en la pareja Mentiras compulsivas o patologías de su personalidad

(Foto: Whatthegirl.com)

*Con información de Avance Psicólogos.