"¡Qué bien actúas!": diputada canta y baila tema de Shakira en pleno debate (video)

Una diputada en Paraguay se viralizó en redes sociales, luego de recitar canción de Shakira en plena sesión del congreso.

Un peculiar momento se vivió en el Congreso de Paraguay, luego de que una diputada interpretara el fragmento de una canción de Shakira como respuesta a la oposición.

Se trata de Kattya Mabel González, quien entonó la letra de "Te felicito" y hasta añadió una coreografía con sus manos, dedicando un particular mensaje a sus contrincantes.

Diputada de Paraguay

Se dirige a sus adversarios con "Te Felicito" con todo y movimientos

Shakira siempre es referencia hasta en la política en todo el mundo pic.twitter.com/4O6ufPORqH — Shakira carla Shakira en español. Monotonía ❤️ (@shakiracarla) October 26, 2022

"No me queda sino decirle: 'te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo", expresó la funcionaria.

El video del momento fue compartido en redes sociales, al punto de hacerse viral entre internautas.

Incluso, fue la misma diputada quien publicó el clip editado con el tema de la colombiana, junto al el texto "Te fe li ci to que bien actúas. Caraduras".