La puerta "secreta" del aeropuerto que permite ingresar sin problemas de seguridad

Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición visitaron el Aeropuerto Internacional La Aurora y denunciaron falta de seguridad.

Ingresar al Aeropuerto Internacional La Aurora sin ser detectados pareciera una acción casi imposible, pero diputados del Grupo Parlamentario de Oposición demostraron que a través de una salida de emergencia se puede tener acceso sin mayor restricción.

Aldo Dávila, diputado independiente, fue el encargado de dirigir a los diputados del Grupo Parlamentario de Oposición desde la calle, ingresar por unas escaleras, caminar por varios pasillos del Aeropuerto sin encontrarse a ningún guardia de seguridad. Observan que hay áreas sucias, encontraron colchones y otros insumos en el suelo, hasta que finalmente se encuentran con un empleado del Aeropuerto.

"Esta es la entrada, vean. Entonces, vengo por aquí, soy un x, me bajo de un carro y voy a usar una salida de emergencia que no se utiliza e ingreso a un área desde la calle. Vengo de la calle, no hay ningún solo agente. Ingreso, sigo sin ver a un solo agente, entro y ¡¡Tarán!! (grita) Estoy adentro del Aeropuerto Internacional La Aurora", denunció el diputado Aldo Dávila en sus redes sociales.

Sin control entrada de emergencia del Aeropuerto Internacional la Aurora, asaltos a los locales, baños de bodegas y el de seguridad apareció después de entrar y salir en repetidas ocasiones. Ver 2 lives en mi Facebook. pic.twitter.com/uUJXzFCVwm — Aldo Dávila (@aldodavila_gt) June 30, 2022

Los diputados acudieron al Aeropuerto para fiscalizar las condiciones en las que se encuentra la terminal aérea por múltiples denuncias de falta de mantenimiento. Los congresistas encontraron además problemas con los locales internos, pisos, baños, techos en mal estado y falta de seguridad en el recinto.

"La fiscalización sirve", concluyeron los diputados, al observar que tras el recorrido algunas áreas del Aeropuerto fueron atendidas y limpiadas por personal.

Se consultó a Aeronáutica Civil sobre la denuncia pública de los diputados, pero hasta el cierre de esta nota no enviaron una postura.