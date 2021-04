La fuerte discusión entre Norma Torres y Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió públicamente a los latinoamericanos no votar por la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres. La discusión en redes sociales duró varias horas y en los mensajes ambos cruzaron señalamientos.

Bukele manifestó que Torres insiste en apoyar medidas que afectan a los países centroamericanos y mantenerlos en el subdesarrollo. Este mensaje fue una reacción a una entrevista que Torres otorgó a un programa de Univisión en el cual acusó a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) de ser los responsables de la migración.

Además, en dicha entrevista, Torres dijo que el Gobierno de El Salvador es el responsable de que en 2019 un adulto y un menor de edad migrantes se ahogaran en su travesía hacia EE.UU.

“Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos y venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por Norma Torres”. No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo”, advirtió Bukele.

Los ataques continuaron

Torres además publicó otro mensaje que contiene imágenes de dos niñas ecuatorianas que son lanzadas en el muro fronterizo de Estados Unidos, y acusó a los gobiernos del Triángulo Norte del tema.

“Mire señora, ¿leyó que los niños son de Ecuador y no de El Salvador? Además, esto ocurrió en la frontera de México con Estados Unidos ¿Qué tiene que ver El Salvador en esto? Debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos”, reclamó Bukele.

Por su parte, Torres reaccionó y dijo que esto (el tema de la migración) es el resultado de “dictadores narcisistas como tú, interesados en ser cool mientras la gente huye. Envíame un par de anteojos para que pueda ver el sufrimiento de tu pueblo a través de tus ojos”, sentenció Torres.

Finalmente, a respuesta del mandatario salvadoreño fue: "Te das cuenta de que la horrible foto que estás usando ahora (después de usar ridículamente la tragedia de 2 niños ecuatorianos para atacarnos) es de Oscar y Valeria, dos salvadoreños que huyeron en PRIMAVERA de 2019, durante el Gobierno de Sánchez Cerén (el líder del FMLN que apoyaste )".

Norma Torres es miembro de la Casa de Representantes por el distrito californiano 35 del Congreso y, actualmente, una de las voces más fuertes en asuntos centroamericanos. Recientemente, activó un grupo de grupo de legisladores para monitorear ayuda de Estados Unidos al Triángulo Norte. Esto, con el objetivo de “monitorear la ayuda exterior” estadounidense que reciben los países de Centroamérica.