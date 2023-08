Motoristas y conductor protagonizan discusión en pleno tránsito de zona 12

-

Un anciano y dos motoristas fueron captados en plena discusión en el tránsito de zona 12.

La mañana de este miércoles 16 de agosto, dos motoristas y un conductor protagonizaron una discusión en pleno tránsito de la 18 calle de la zona 12 capitalina.

Según logró evidenciar Soy502, los motoristas intentaron cruzarse abruptamente un carril, sin embargo, al ver obstaculizado el paso por un conductor, los dos hombres que viajaban en la motocicleta golpearon el vehículo en repetidas ocasiones.

Ante lo ocurrido, el conductor descendió de su vehículo y se dirigió hacia los motoristas, diciéndoles "yo no les he hecho nada". Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, y luego de varios segundos, el automovilistas como los motoristas continuaron su rumbo.

Así fue captada una discusión en el tránsito de zona 12.

Motoristas golpearon en repetidas ocasiones el vehículo del anciano.

Video: @soy_502 pic.twitter.com/j3hkXAESJ8 — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) August 16, 2023

Otro caso similar

En junio de 2023, en redes sociales fue difundido un video que mostró una pelea física en el tránsito de El Naranjo.

Según la denuncia pública, un motorista agredió físicamente al conductor de un vehículo, un hombre de aproximadamente 60 años.

Como se pudo ver en la grabación, el hombre se bajó de su motocicleta y se dirigió al conductor del vehículo, a quien agredió con gritos, patadas, manotazos y lo golpeó con la puerta del auto en varias ocasiones.

De acuerdo con internautas, el motorista intentó meterse a la vía, y eso habría desatado la pelea. Sin embargo, se desconoce el contexto exacto de la agresión que paralizó por varios segundos.

