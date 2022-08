Disney elimina el término "hada madrina" por no ser inclusivo

Disney elimina el término "hada madrina" dejando en claro que buscar ser más inclusivo.

Disney causó revuelo a principios de este mes, luego de anunciar que reemplazaría en sus empleados el término "hadas madrinas" por "aprendices de hada madrina" con el fin de respetar su género y pronombres personales.

Y es que en los últimos meses, la compañía ha dejado en claro que busca ser más inclusivo y políticamente correcto, realizando ciertos cambios que no todos los fanáticos de los mágicos parques han tomado de buena manera.

Foto: Disney

“De esta manera, los miembros del elenco que quizás no se identifiquen como mujeres aún pueden ser parte del proceso para vestir y peinar a los niños sin tener que referirse a sí mismos como un personaje femenino de Disney”, asegura el blog de Disney "Streaming the magic".

Pese a ser una de las empresas más exitosas y poderosas del mundo, varios fans han expresado su preocupación y molestia por la falta de diversidad en la empresa, sobre todo por la generación en la que se vive actualmente.

En ese sentido, Disney ha hecho caso a tal observación y prueba de ello son algunas de las más recientes películas donde ya se muestran personajes con diversidad de género.

Descontento

Aunque la decisión de eliminar el término "hada madrina" es específicamente en las boutiques Biddi Bobbidi tanto en Disney World como Disneyland, la noticia enfureció a varios fanáticos en redes sociales y hasta a trabajadores de la tienda.

“Esto es básicamente otra declaración política innecesaria y más complaciente con la izquierda marginal” indicó José Castillo, empleado actual de Walt Disney Company.