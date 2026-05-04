Disparan contra mujer cuando viajaba en su vehículo en zona 12

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La mujer logró tirarse dentro del vehículo y quedó ilesa ante el ataque armado.

Durante la mañana de este lunes 4 de mayo se reportó un ataque armado en la zona 12 capitalina luego que delincuentes dispararan contra una conductora para robarle.

La víctima fue despojada de sus pertenencias cuando detuvo la marcha en el semáforo de la 16 avenida y 9a calle de la zona 12, la Reformita.

Los delincuentes, quienes presuntamente viajaban en dos motocicletas, luego de despojarla efectuaron varios disparos del lado de la ventana de la conductora, quien se escondió en la parte baja del vehículo y resultó ilesa, según los Bomberos Voluntarios, presentaba crisis nerviosa.

La mujer fue identificada como Brenda Natareno, según los reportes de la PNC. (Foto: CVB)

Agentes de la Policía Nacional Civil, llegaron al lugar, pero la mujer les reclamo "que para que les iba a dar sus datos si de todos modos no iban a dar con los responsables", por lo que luego de quitar los restos de vidrio del sillón, se subió y continúo con su destino.

A pesar de la negativa de la víctima, lograron identificarla como Brenda Natareno de 44 años de edad, esto según el reporte de la PNC.

Residentes del sector comentaron que los asaltos a conductores son frecuentes en ese sector y que en varias ocasiones han pedido presencia de la Policía, pero no han sido escuchados.