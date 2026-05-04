Fuertes lluvias dejan estragos en Quetzaltenango y Totonicapán (Video)

En los videos captados se observa cómo la fuerza del agua moviliza automotores y equipo pesado, evidenciando la magnitud del fenómeno.
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El municipio de Almolonga, registró varios incidentes por las fuertes lluvias durante el pasado domingo 3 de mayo, que afectaron el departamento de Quetzaltenango debido a inundaciones y correntadas de agua arrastraron varios vehículos.
En los videos captados se observa cómo la fuerza del agua moviliza automotores y equipo pesado, evidenciando la magnitud del fenómeno.
El cambio de clima se ha afectado varios puntos del país, causando daños materiales y dejando a varias personas en riesgo.
En Totonicapán
Durante la noche del domingo también reportaron una gran inundación en el Hospital Nacional José Felipe Flores en Totonicapán. Esto se debió a que las lluvias terminaron en la creciente de un río cercano al centro asistencial.
En estos departamentos, los cuerpos de bomberos estuvieron atendiendo emergencias por varias horas ya que la lluvia no cesaba y en algunos momentos incrementaba a gran medida, preocupando a los habitantes.