Generador de contenido "El Borrego" disfruta en el Zoo La Aurora

-

El colombiano "El Borrego" disfruta de momentos irrepetibles en el Zoo La Aurora de Guatemala, causando furor.

En su canal "La granja del Borrego" promueve el respeto hacia la fauna, flora y el cuidado de los animales domésticos.

El famoso generador de contenido hizo una visita educativa a través el recinto de los animales, donde habló de las especies nativas de Guatemala.

Foto: Oficial.

"Estamos aquí, en el zoológico La Aurora en Guatemala, la hemos pasado increíble, la estamos pasando muy bien, hecmos hecho cosas nuevas..." dijo en un video que se compartió en redes.

"Me sorprendió mucho que todo lo tienen muy bien cuidado y los hábitats están increíbles, he disfrutado mucho, hemos estado con Helodermas y otras especies endémicas de Guatemala, he aprendido bastante, hemos estado con los pingüinos, con los monos, con los lémures, recomendarles que vengan, aprendan y convivan con la naturaleza", dijo en un video subido por el Zoo La Aurora.

En el clip se aprecia cómo los niños reciben al divulgador de los aspectos de la naturaleza.

Fanáticos esperan que el colombiano suba los videos que grabó en el país.

MIRA: