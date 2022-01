¿Por qué Djokovic no se quiere vacunar?

La oposición de Novak Djokovic data desde abril del 2020, cuando en un encuentro virtual entre deportistas serbios declaró que no quería ser obligado a vacunarse.

"Personalmente me opongo a la vacunación, y no quisiera que alguien me obligara a vacunarme para poder viajar", aseguró en un encuentro virtual con colegas de su país, Sarbia.

En junio 2020, y aún sin la vacunación en marcha, Djokovic dio positivo a coronavirus durante la celebración de su polémico Adria Tour, donde otros tenistas como Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki o su entrenador Goran Ivanisevic resultaron contagiados en un evento en el que las medidas anticovid brillaron por su ausencia.

Este positivo en coronavirus fue la razón esgrimida por Djokovic a la hora de presentar la exención médica a su llegada a Melbourne, una justificación que fue rechazada por las autoridades australianas, pues terminó deportado y fuera del Abierto de Australia.

Contagiado en dos ocasiones

En una transcripción reciente en una entrevista a su ingreso a Australia, Djokovic declaró haber sido infectado en dos ocasiones de Covid-19 y no estar vacunado. Estuvo positivo de Sars-Cov-2 en junio del 2020 y el 16 de diciembre del 2021 también.