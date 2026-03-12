El España-Argentina de la Finalissima tiene nueva sede

Debido a los últimos acontecimientos en el Medio Oriente, este esperado encuentro deportivo ha cambiado de sede.
La "Finalissima", prevista para jugarse el 27 de marzo, en Estadio de Lusail, cerca de Doha, ya tendría nueva sede, esto debido a la guerra que se ha desatado en el Medio Oriente.
Todo apunta a que el España-Argentina se jugará en Madrid, España, específicamente en el Santiago Bernabéu, el gran favorito en estos momentos para albergar el choque.
De acuerdo al medio deportivo AS, el estadio madridista será el elegido.
Más seguridad
El mismo día en que se disputará la "Finalissima", también en Madrid, jugarán Marruecos y Ecuador en el Metropolitano, esto ha hecho que las medidas de seguridad deban ser consultadas y consensuadas con las autoridades.
Esta ciudad es capaz de soportar dos eventos de esta magnitud en un mismo día, pero el despliegue debe ser organizado.
Cabe recordar que en 2018, el Bernabéu acogió de urgencia la final de la Copa Libertadores, después de los incidentes en Buenos Aires en la vuelta entre River y Boca.