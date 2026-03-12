Prepárate para hacer networking a otro nivel en el Chasing Alpha

La segunda edición del Chasing Alpha llegará a Guatemala el próximo 12 de marzo en Cayalá. Este evento se ha ido consolidando como una de las plataformas de networking y educación empresarial más innovadoras de la región.
Cada año, el Chasing Alpha cuenta con la asistencia de más de 300 personas, reunidas para vivir de primera mano la experiencia de Wall Street con destacados conferencistas y ampliar su red de contactos de empresarios, fundadores y líderes provenientes de cuatro países.
En esta nueva edición participarán diez líderes de alto nivel, enfocados en compartir sus experiencias de éxito, las cuales les han permitido posicionarse y destacar en el mercado global. Entre ellos:
- Andrés Aparicio, Cofundador de Veka Consulting y consultor de negocios, con más de 7 años de experiencia en bienes raíces, su experiencia de éxito y esfuerzo lo ha llevado a ayudar a empresarios en EE. UU. y Latinoamérica.
- Oscar Scheel, Santiago Quidiello y Frederick Gimpel hablarán sobre el origen del Chasing Alpha, sus casos de éxito y los retos que han enfrentado desde su creación.
- James C. Riggio, ejecutivo con más de 35 años de experiencia en gestión de riesgo, lo que ha dado como resultado un historial probado de crecimiento e innovación. Exsocio de PricewaterhouseCoopers (PWC), abordará el entorno global de capital y el riesgo en un mundo cambiante.
- Vu Tran, asesor estratégico y operador de mercados, con amplia experiencia en estructuración empresaria y estrategia. Presentará un panorama sobre por qué Estados Unidos es el centro del capital.
- Kenny Anunike, ex jugador de la NFL y famoso campeón del Super Bowl, quien abordará sobre la fundación de su empresa de tecnología vestible impulsada por IA.
Los interesados en conocer más sobre el evento pueden ingresar a www.chasingalfa.com y adquirir su entrada para la segunda edición del Chasing Alpha.