Entorno exportador: Competitividad país: una agenda urgente

Agexport presentará la "Agenda Marco de Competitividad del Sector Exportador" a los candidatos presidenciales, de cara a las Elecciones de 2027.

Los rezagos en la competitividad nacional, junto con un panorama global incierto, limitan tanto la supervivencia como el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Estas exportaciones son fundamentales para el desarrollo sostenible del país, dado su potencial para transformar ecosistemas y comunidades.

En un mundo cada vez más competitivo, resolver estos desafíos es fundamental. La competitividad no es únicamente un tema empresarial; es una agenda país que incide en la generación de empleo, la atracción de inversión y la creación de oportunidades para miles de familias guatemaltecas.

En este contexto, AGEXPORT ha diseñado una estrategia de competitividad enfocada en liderar iniciativas que aborden estos desafíos para potenciar la capacidad productiva de Guatemala.

La Dirección de Incidencia del Entorno Exportador, bajo el liderazgo de Claudia De Del Águila, impulsa una agenda de incidencia orientada a promover decisiones públicas y reformas estructurales que fortalezcan la competitividad del sector exportador de Guatemala hacia el año 2026.

La estrategia contempla cinco frentes clave que afectan la capacidad del país para competir en mercados internacionales:

Eliminación Arancel del 10% en Exportaciones a EE.UU. Se actúa con bajo el liderazgo del Ministerio de Economía en una mesa de trabajo con los exportadores que aún no se benefician con el 0% de arancel. Se está definiendo una hoja de ruta con medidas que puedan compensar la pérdida de competitividad y una estrategia que permita en un futuro cercano lograr el acceso libre de arancel.

Infraestructura Vial Estratégica: Los altos costos logísticos limitan la competitividad. AGEXPORT aboga por la eficaz operación de la Dirección de Infraestructura Productiva (DIPP), la ejecución del Anillo C-50, proyectos estratégicos para contar con una efectiva conectividad y el mantenimiento de la red vial.

Modernización Portuaria: Guatemala requiere puertos que respalden el desarrollo económico. AGEXPORT continuará impulsando la Ley del Sistema Portuario Nacional y la ampliación de infraestructura en los puertos del Pacífico y el Atlántico.

Energía como Ventaja Competitiva: La normativa para el gran usuario autoproductor de energía se continuará promoviendo así como y el monitoreo a los procesos que aseguren una oferta y precios competitivos en el largo plazo.

Simplificación y Automatización de Trámites: La reducción de la burocracia es vital. Se fortalecerán las gestiones ante el Ministerio de Salud para reducir la presa de expedientes y asi que las empresas obtengan sus permisos y renovaciones para reanudar exportaciones. Así mismo, se buscará el cumplimiento de la Ley de Simplificación de Trámites en los otros Ministerios.

De cara al próximo proceso electoral, AGEXPORT presentará la Agenda Marco de Competitividad del Sector Exportador a candidatos presidenciales, buscando integrar las preocupaciones del sector en sus planes de gobierno.

Mejorar la competitividad del país no es un esfuerzo aislado. Es necesaria la conjugación de esfuerzos desde los tres organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en conjunto con el sector productivo. ¡Sólo así forjaremos un país más competitivo!