Los 83 puntos históricos de Bam Adebayo dividen a la NBA

-

Con 83 puntos logrados el martes ante Washington Wizards, el pívot Bam Adebayo, de Miami Heat, firmó una actuación histórica en la NBA. Poco citado entre las grandes superestrellas de la liga, quedó solo por detrás de los 100 puntos de Wilt Chamberlain, aunque su hazaña generó reacciones encontradas.

OTRAS NOTICIAS: El invicto Carlos Alcaraz barre a Ruud y avanza a cuartos de Indian Wells

A los 28 años, Bam Adebayo disputa su novena temporada en la NBA. Tras un año universitario con los Kentucky Wildcats, fue seleccionado en el puesto 14 del draft de 2017.

Elegido por Miami Heat, nunca ha dejado esa franquicia, con la que disputó dos Finales de la NBA: la primera en 2020 frente a Los Angeles Lakers de LeBron James y la segunda en 2023 ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic, ambas sin título.

El pívot, de 2,06 m, ha sido elegido tres veces para el Juego de las Estrellas (2020, 2023 y 2024) y fue incluido una vez en el quinteto defensivo de la liga (2024).

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Nacido en Nueva Jersey, de padre nigeriano y madre estadounidense, Edrice Femi Adebayo recibió el apodo de "Bam" por su parecido con el personaje de la serie animada Los Picapiedra.

Formado por el prestigioso Erik Spoelstra, el entrenador con más años en activo en la NBA al frente de un mismo equipo -dirige al Miami Heat desde 2008-, Bam Adebayo es reconocido por su defensa, aunque también dispone de un completo arsenal ofensivo, incluido un 33% de acierto en tiros de tres puntos.

Doble campeón olímpico con Estados Unidos (2021 y 2024), Adebayo está casado con la estadounidense A'ja Wilson, considerada una de las mejores jugadoras del mundo. También doble campeona olímpica, Wilson ha ganado tres títulos de la WNBA con Las Vegas Aces (2022, 2023 y 2025) y comparte el récord de puntos en un partido de la liga femenina norteamericana (53).

¿Por qué es una sorpresa?

Con 83 puntos contra Washington, Adebayo alcanzó el segundo registro más alto en un partido de la NBA, solo por debajo de los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962, y superando los 81 de Kobe Bryant en 2006.

Adebayo, un pívot cuyo promedio suele rondar los 20 puntos por partido, había marcado como máximo 20,4 en la temporada 2022-2023, y su mejor registro previo era de 41 tantos frente a Brooklyn en 2021, lo que pone en perspectiva la magnitud histórica de su actuación.

La histórica actuación de Bam Adebayo generó opiniones divididas entre aficionados y protagonistas de la NBA, que debatieron sobre el perfil del jugador, la debilidad del rival y la distribución de sus puntos.

"Lo primero que se nos viene a la mente es cómo consiguió esos puntos", comentó con sarcasmo Ime Udoka, entrenador de los Houston Rockets. "Solo vi seis tiros de tres puntos, pero cerca de 40 tiros libres... Eso lo dice todo... Contra los Wizards".

TUESDAY'S FINAL SCORES



Bam Adebayo scores the 2nd-most points in NBA history to lift the @MiamiHEAT to victory! pic.twitter.com/oTLerEdE5C — NBA (@NBA) March 11, 2026

Los elogios de sus compañeros y rivales no se hicieron esperar.

"Es increíble, esto demuestra lo duro que trabaja. No importa cómo se anoten los puntos, dentro de 10, 20 o 30 años nadie recordará el número de tiros libres", destacó Giannis Antetokounmpo, MVP en 2019 y 2020.

Por su parte, Kevin Durant reconoció la magnitud del logro: "No podía creerlo mientras lo veía en directo. Felicidades a Bam, sé lo mucho que trabaja. Sus estadísticas son increíbles, 36 tiros libres significan que recibió muchos golpes, eso requiere mucha energía", dijo.