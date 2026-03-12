El mensaje del padre y dj Guilherme en la Catedral Metropolitana

-

El padre y dj Guilherme Guimarães Peixoto celebró la misa en la Catedral Metropolitana, este miércoles 11 de marzo, compartiendo un poderoso mensaje a la juventud guatemalteca.

OTRAS NOTICIAS: Padre Guilherme ofrecerá misa en la Catedral Metropolitana de Guatemala

Tras oficiar la eucaristía el sacerdote contó su testimonio acerca de cómo transformó la música electrónica en un medio para llevar el mensaje de Cristo a los corazones.

Foto: Oscar Rivas/Soy52.

"El papa Francisco siempre decía que los cristianos y los sacerdotes no debemos tener miedo de ensuciarnos las manos, que lo que los otros pueden pensar o decir acerca de lo que hacemos no debe ser impedimiento para llevar el mensaje" dijo.

"Durante muchos años, en la universidad cerca de mi parroquia, estuve celebrando fiestas con dos condiciones: que no haya fotografías ni volantes, por miedo a lo que podían decir", agregó.

"El proyecto empezó en mi iglesia, con los jóvenes, los catequistas y el consejo económico de la parroquia, con el fin de reunir dinero, con ello las deudas fueron pagadas, la iglesia fue restaurada y los jóvenes tuvieron un lugar para la catequesis, todo comenzó con un karaoke, comencé a escoger la música para animar en una computadora, luego fui aprendiendo software y hardware y hasta que decidí inscribirme en clases para ser dj, fue muy difícil, había niños y jóvenes aprendiendo y yo era el peor, todos aprendían rápido y yo no", contó entre risas.

"Tuve muchas luchas, quería hablar de Dios en un lenguaje distinto y nuevo, a través de la electrónica, intentar hacer que Cristo estuviese presente en esos lugares, cuando comencé a crear música, la idea no fue participar en eventos católicos, sino llevar a Cristo a otros lugares, cumplir el desafío del Papa Francisco, de no tener miedo de ensuciarse las manos, de hablar de Dios fuera de la iglesia, a unos les puede gustar y a otros no, pero cuando compartimos nuestra fue con pasión y respeto, es increíble lo que sucede", explicó.

Foto: Oscar Rivas/Soy502.

"En los festivales he estado con djs con una gran trayectoria y eso también es un aprendizaje, me gusta aprender de ellos por medio de la música electrónica, donde se vive mucho del respeto a las diferencias, es importante estar en el mundo también de esta manera, respetando incluso a personas de otra religión o que viven de una manera diferente, con el respeto de aquello que amo".

"No somos mejor que nadie, solo dios nos juzga, todo esto con el desafío del Papa Francisco de no tener miedo y pensar cómo hablar de Cristo en la música electrónica, es un camino que ha tocado muchos corazones dentro y fuera de la iglesia y eso es gratificante para mi... nosotros no somos nada pero para Cristo somos todo y soy parte de su ministerio", agregó.

Foto: Oscar Rivas/Soy502.

El padre cerró con un recordatorio para los creyentes:

"Cristo no elige a los capacitados, Cristo nos capacita, por eso es necesario tener la certeza de que en la parroquia de cada uno, no debemos tener miedo de decir 'sí', debemos confiar en que si alguien nos llama, es que confía en nosotros y no debemos tener miedo, es el mensaje que quería compartir hoy".

"No tengan miedo, como decía el Papa Juan Pablo II: no tengamos miedo, es necesario que los cristianos seamos unidos, respetuosos y que respetemos a los demás".

Su concierto

El sacerdote ofrecerá una presentación el 12 de marzo, en "Explanada 5".

Las entradas estará disponibles en Ticket Live, ingresa aquí.

Los precios son:

Ultra: Q690

VIP: Q390

Dancefloor: Q290

General: Q150

MIRA:

@soy502_gt ⛪️ El Padre Guilherme Peixoto ya se encuentra en la Catedral Metropolitana, donde oficiará una misa este 11 de marzo a las 5:00 de la tarde. ♬ sonido original - Soy502