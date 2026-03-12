Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. se reúne con presidente de la ANAM

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos se reunió con Sebastián Siero, presidente de la ANAM.
Te interesa: Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. se reúne con presidenta de la CSJ
John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, se reunió con Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
La embajada informó sobre la reunión que sostuvieron, en la cual también estuvieron presentes líderes municipales.
Según indicaron, la reunión fue para dialogar sobre las prioridades compartidas, entre estas, detener la migración ilegal, fortalecer la infraestructura y ampliar el comerio y la inversión.
Recientemente, Barrett ha sostenido reuniones con otros actores políticos, como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, así como con el presidente Bernardo Arévalo.