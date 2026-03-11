Río Songotongo: El secreto de aguas cristalinas escondido en el oriente del país

-

¡La entrada es gratuita! Planifica tu viaje a Ipala: el parqueo cuesta solo Q10 y el lugar cuenta con áreas para cocinar en familia frente al río Songotongo

Con la llegada del calor y la proximidad de la Semana Santa en Guatemala, la búsqueda del destino perfecto para refrescarse y conectar con la naturaleza se vuelve una prioridad. En el vasto y cálido territorio del oriente de Guatemala, donde el sol abraza con fuerza los paisajes de la "Perla de Oriente", se esconde un rincón que parece extraído de un cuento de realismo mágico: la Poza de la Pila.

Este balneario natural, ubicado en el municipio de Ipala, Chiquimula, se ha consolidado como la cuna de atractivos naturales que no solo refrescan el cuerpo, sino que también alimentan el espíritu con historias y leyendas que han pasado de generación en generación.

Las agua del río son frescas y cristalinas para disfrutar con la familia y amigos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Lo que hace a este sitio verdaderamente especial es su ubicación estratégica, pues el atractivo abarca parte del territorio de San Luis Jilotepeque, Jalapa, convirtiéndose en un puente natural entre dos departamentos hermanos.

El sitio está rodeado de una exuberante flora y fauna guatemalteca, donde el canto de las aves y el susurro de los árboles proporcionan el escenario perfecto para quienes buscan escapar del bullicio urbano.

Un espejo de agua bajo el cielo de Ipala. El corazón de este destino es, sin duda, el Río Songotongo, cuyas aguas dulces y asombrosamente cristalinas dan vida a la Poza de la Pila.

En la entrada hay rótulos en los que se pide al visitante no tirar basura en el lugar. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Inexplicablemente, el lugar despierta un interés místico en los turistas; se dice que nadie tiene su aventura completa si no se sumerge en sus frescas pozas, las cuales contrastan armoniosamente con el verde follaje que adorna las orillas. La transparencia del agua permite observar el fondo pedregoso, creando un espectáculo visual que invita a la fotografía y al descanso profundo.

Para visitar este paraíso desde la ciudad de Guatemala, el viajero debe emprender un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros. El trayecto en vehículo propio toma entre tres horas y media y cuatro horas, dependiendo del tráfico.

Es un sitio ideal para disfrutar del verano y la Semana Santa. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Comodidades para el viajero

Pensando en la comodidad de las familias, el lugar ha sido adecuado con sitios específicos para cocinar, permitiendo a los visitantes preparar sus alimentos mientras disfrutan del paisaje. Para quienes prefieren no cocinar, existen opciones cercanas de gran calidad, como el restaurante Vista al Río, donde se puede degustar la gastronomía local.

Entrada: es gratuita, lo que lo hace un destino accesible para todos.

Estacionamiento: tiene un costo de Q10.

Horario: de lunes a domingo, desde las 8:00 a. m.

Recomendación: se sugiere precaución al caminar sobre las rocas cercanas al agua, ya que pueden ser resbaladizas debido a la humedad.

El ingreso al sitio turístico es gratis, solo se paga Q10 de parqueo. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

La Poza de la Pila no es solo un balneario; es un testimonio de la majestuosidad natural de Guatemala, que espera ser descubierto durante todo el año, especialmente los fines de semana, cuando la comunidad se une en un ambiente de sana convivencia.