Informe de estabilidad financiera: menor dinamismo en créditos de consumo

-

De acuerdo con el Primer Informe de Estabilidad Financiera 2025, presentado por el Banco de Guatemala (BANGUAT), el endeudamiento de los hogares en Guatemala continuó moderándose durante el segundo semestre de 2025, reflejando un menor dinamismo del crédito de consumo en medio de un contexto de señales de desaceleración en el mercado laboral formal.

El informe, presentado el lunes recién pasado, es una publicación elaborada con el apoyo de la Superintendencia de Bancos (SIB) que analiza la situación del sistema financiero nacional y de sus principales fortalezas para preservar su estabilidad. El documento revisa cómo está operando el sistema bancario como un todo, utilizando datos generales del sector recopilados hasta 31 de diciembre de 2025.

Según la información, a diciembre de 2025, entre otros indicadores, el financiamiento de los hogares por parte del sector bancario registró un crecimiento interanual de 6.9%, inferior al promedio observado en 2024, cuando fue de 17.0%, y al crecimiento registrado al cierre de ese año de 14.1%.

Este menor dinamismo, se indicó, tiene como origen tres factores: la desaceleración del crédito de consumo, especialmente el otorgado por medio de tarjetas de crédito; el deterioro de la calidad de la cartera del sector; y la moderación del mercado laboral, lo que se refleja en la desaceleración del crecimiento de las afiliaciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Q7,136.3 millones representó, a diciembre de 2025, el saldo de cartera vencida de los hogares. Banguat

Johny Gramajo Marroquín, Gerente Económico del BANGUAT, explicó, durante una actividad informativa con medios de comunicación que el endeudamiento a los hogares se refiere a créditos de consumo, hipotecarios para vivienda, cédulas hipotecarias y operaciones con tarjetas de crédito. Asimismo, indicó que el segmento de consumo a su vez se integra por la cartera de créditos de las entidades bancarias y la cartera de tarjeta de crédito de empresas especializadas en emisión y/o administración de tarjetas de crédito.

Según refiere el reporte, la dinámica del endeudamiento del sector hogares estuvo influenciada por una elevada participación de la moneda nacional, lo que limita la exposición al riesgo cambiario. Los datos llaman la atención sobre que, a diciembre del año pasado, el financiamiento en quetzales representó el 95.8% del total del financiamiento de este sector, mientras que el 4.2% correspondió a moneda extranjera.

47.2% de financiamiento que los bancos dirigen al sector de Hogares. Banguat

Desde esta perspectiva, el crédito de consumo se mantuvo como el principal componente del financiamiento a los hogares, con 74.8% del total de la cartera de este sector, aunque con un menor movimiento en 2025 asociado, en parte, a cambios regulatorios. Por lo anterior, la cartera de consumo se integró en consumo sin tarjeta de crédito y el financiamiento con tarjeta de crédito.

Bajo uso de tarjeta de crédito

Mientras que el crédito de consumo sin tarjeta de crédito registró un crecimiento interanual de 7.1% a diciembre de 2025, inferior al 17.3% de diciembre de 2024 y al promedio de 18.2% del mismo año; el financiamiento por medio de plásticos continuó desacelerándose, en parte, debido a la entrada en vigor del Reglamento de Tarjetas de Crédito.

El informe deja ver que el dinamismo interanual de las operaciones con tarjetas de crédito se moderó a un 3.8% en diciembre de 2025 desde su máximo de 42.7% en febrero de 2023. El uso de tarjetas representó un 32.4% del total del crédito al consumo y un 24.2% del total del endeudamiento de los hogares.

En relación con el crédito otorgado para la vivienda, integrado por el crédito hipotecario para vivienda y las cédulas hipotecarias, este representó el 25.2% del financiamiento a los hogares. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 el crédito de vivienda creció 7%, mientras que el año anterior, es decir, en relación con 2023, había registrado 57%.

En el informe se prevé que, en el mediano plazo, se observará un mayor crecimiento de este segmento como consecuencia del respaldo de programas gubernamentales de vivienda social, así como por una mayor demanda de vivienda debido al déficit habitacional existente y la expansión de proyectos multifamiliares en el área metropolitana y zonas aledañas.

En síntesis, el financiamiento a los hogares continúa aumentando, aunque con menor dinamismo en el segmento de consumo, en especial en los créditos otorgados mediante tarjeta de crédito.



Datos: