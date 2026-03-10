Fallece Bryce Echenique, figura de la narrativa hispanoamericana

-

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los principales representantes de la narrativa hispanoamericana, falleció a los 87 años, informó este martes la Casa de la Literatura Peruana.

Bryce Echenique, autor de "Un mundo para Julius" y "No me esperen en abril", entre otros títulos, fue distinguido con numerosos premios a lo largo de su carrera. Era considerado el narrador peruano más exitoso después del premio Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del año pasado.

"Lamentamos la partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea", señaló la entidad dependiente del gobierno.

Su último libro, publicado en 2021, fue el autobiográfico "Permiso para retirarme", el tercer volumen de sus denominadas "Antimemorias", un guiño a las memorias del escritor francés André Malraux.

La presidencia de Perú también lamentó su muerte. "Su pluma (...) deja un vacío inmenso pero un legado eterno", señaló en X la oficina del presidente interino José María Balcázar.

"Nos estábamos terminando de acostumbrar a la ausencia de Mario Vargas Llosa y en menos de un año la literatura peruana se ha quedado huérfana por partida doble", afirmó a la AFP desde Madrid el escritor Renato Cisneros.

"Cuentacuentero"

"Era un narrador independiente que hablaba sobre su infancia y sus primeros amoríos con una prosa fresca y un lenguaje asequible, que tenía además algo en que nadie lo pudo seguir: entretener al lector hasta la carcajada batiente", dijo el crítico literario Mirko Lauer.

Bryce atrajo las miradas de la crítica con su celebrada novela "Un mundo para Julius" (1970), el ácido retrato de una familia de la oligarquía peruana de mediados del siglo pasado.

Le siguieron obras como "Tantas veces Pedro", "La vida exagerada de Martín Romaña", "Guía triste de París" y otras.

"Alfredo nos hizo descubrir una zona de Lima (...), de nosotros mismos, que tenía que ver con los grandes secretos que las familias guardan", dijo su amigo íntimo, el escritor Alonso Cueto, en entrevista con la televisora N.

En una entrevista con la AFP en 2009, Bryce Echenique declaró haber tenido desde niño una enorme facilidad para inventar historias.

"Yo era un cuentacuentero; a mí en el colegio mis compañeros me esperaban para que les contara un cuento, lo contaba con mucha gracia y mucha ironía, y me hice famoso en el colegio", dijo a la AFP en ocasión de la publicación de uno de sus últimos libros de cuentos, "La esposa del Rey de las Curvas".

Bryce Echenique nació en Lima un 19 de febrero de 1939 y vivía apartado de la atención pública en los últimos años.

Regresó a Perú a principios del siglo XXI tras varias décadas en Europa, principalmente en España y Francia, donde fue profesor universitario en París y Montpellier.

Cine y viudas

Bryce murió sin haber podido ver publicada una biografía que preparaba para este año el periodista Daniel Titinger, quien lo visitaba asiduamente.

"Me da mucha pena su partida, tengo la frustración de no haberle dado a leer el manuscrito", dijo a la AFP Titinger.

El narrador había colgado la pluma hace un lustro por decisión propia.

"No quería escribir, se había retirado del todo, pasaba sus días viendo películas en casa, en especial las de Orson Welles que le fascinaban", recuerda Titinger.

En su semana "tenía un día para reunirse con los amigos del colegio, otro para los amigos literatos y uno en el que se juntaba con las viudas de sus amigos".

Bryce se movilizaba en los últimos años en silla de ruedas y estaba superando un cáncer. Hace dos semanas su salud se resquebrajó a raíz de una afección pulmonar, según fuentes de su entorno.

"Había rejuvenecido los últimos años: el amor y sus amigos lo ayudaron" señala Titinger.