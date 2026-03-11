La inesperada aparición de Ricardo Arjona en un encuentro de tenis

Ricardo Arjona sorprendió al aparecer en un encuentro de tenis como parte de los Masters de Indian Wells.
OTRAS NOTICIAS: ¡Video! Reponen la placa conmemorativa en la casa donde nació Ricardo Arjona
El guatemalteco se grabó mientras disfrutaba del partido en el Indian Wells Tennis Garden en California, Estados Unidos y mientras concentraba su atención dijo: "mañana me toca jugar a mí".
Arjona se ha caracterizado por ser fan de los deportes, incluso, fue "cachado" por la revista "¡Hola! USA" ,en la alfombra azul de las semifinales femeninas del US Open, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York en 2025.
El guatemalteco dará su concierto este miércoles 11 de marzo de 2026 en la Acrisure Arena en Palm Desert, California, como parte de su gira "Lo que el seco no dijo".
MIRA: