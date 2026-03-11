Irán no participará en el Mundial 2026

Con esta decisión, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección.
Durante un encuentro del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el presidente estadounidense, Donald Trump, este había garantizado que la selección iraní no tendría problemas para participar en el Mundial.
Sin embargo, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, aseguró que finalmente la Selección Nacional de fútbol no participará en el Mundial 2026.
"Después de que el Gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro a la televisión estatal iraní, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.
Estas afirmaciones han sido confirmadas mientras la selección femenina de fútbol iraní se encuentra en Malasia, de camino a Irán, después de que seis integrantes optaran por quedarse asiladas en Australia, a raíz de la polémica surgida al no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en plena guerra en Irán.