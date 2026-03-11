Renovable, rentable y urgente: Guatemala abre su mayor apuesta energética

-

El dinamismo económico de Guatemala y su creciente demanda eléctrica posicionan al país como un destino estratégico para capitales que buscan estabilidad y crecimiento a largo plazo en el sector de energía renovable.

Guatemala atraviesa un momento decisivo en su historia económica, donde la energía renovable no solo se consolida como una necesidad ambiental, sino como el activo más dinámico y estratégico para el capital nacional e internacional.

Con una demanda eléctrica que desafía las proyecciones tradicionales, el país se ha convertido en un ecosistema fértil para el desarrollo de proyectos de generación que prometen ser el motor de la competitividad industrial y el bienestar social de las próximas décadas.

Según expertos, el escenario actual revela que la energía no es solo un insumo, sino el factor habilitador para que la resiliencia económica del país se traduzca en un desarrollo sostenible de largo aliento.

Mercado y bono demográfico

Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), sostiene que el potencial de inversión en el país está respaldado por una estabilidad macroeconómica envidiable y un crecimiento demográfico que garantiza un mercado en expansión.

De acuerdo con González, mientras el Producto Interno Bruto mantiene un ritmo constante, el hambre de energía de los hogares y las empresas guatemaltecas crece a una velocidad que, en diversas regiones, llega a duplicar el avance de la economía.

Esta brecha entre oferta y demanda representa la mayor oportunidad para los inversionistas que buscan proyectos con flujos estables, certezas técnicas y un mercado con profundidad, según el presidente de AGER.

El líder gremial destaca que Guatemala posee una "fortuna extraordinaria" debido a su resiliencia económica y al espíritu emprendedor que impregna desde el pequeño comercio local hasta las grandes corporaciones transnacionales.

Sobre este panorama, González enfatiza la relevancia de los indicadores demográficos y el comportamiento del consumo como los verdaderos motores del sector.

"Tenemos una fortuna extraordinaria de estar en un país que ha tenido un crecimiento económico sostenido por más de 20 años, 3% en promedio (...). El crecimiento de la población es otro motor importantísimo; esperamos que para el 2040 ya seamos una población de 3 millones más de habitantes de lo que tenemos hoy día. Si el crecimiento demográfico sigue, esto implicará un 17% de crecimiento poblacional", enfatizó.

Estructuración financiera

Para transformar este potencial en infraestructura real, la clave reside en la sofisticación financiera y en la capacidad del país para ofrecer proyectos estructurados bajo estándares internacionales, coinciden otros analistas con González.

Durante la reciente edición de Zima Talk, organizado por la firma Zima Investments, se subrayó que el reto actual no es solo la construcción técnica de plantas, sino la capacidad de estructurar proyectos "bancables" que atraigan capital de gran escala.

Ana de Jesús Ulloa, directora y fundadora de Zima Investments, resaltó que el financiamiento estratégico es el catalizador que permite a los accionistas optimizar sus estructuras de capital y liberar recursos para nuevas inversiones, movilizando capital de fuentes que ven en Guatemala un puerto seguro para el project finance.

"Guatemala tiene una oportunidad concreta de atraer capital local e internacional hacia el sector energético, pero los proyectos correctamente estructurados y financiados con el tipo de capital adecuado lograrán ser más eficientes tanto financiera como estratégicamente", comentó Ulloa.

Desde la perspectiva de la gestión patrimonial y de inversión estratégica, el sector energético se percibe como una vía para la creación de legado y continuidad empresarial.

La ejecutiva de Zima detalló que el enfoque financiero debe evolucionar para satisfacer las necesidades de un mercado sediento de energía, pasando de lo transaccional a lo estratégico.

"La oportunidad que el sector energético representa ahorita por la situación que tenemos en el país, de la demanda que tenemos y la poca oferta de energía, representa una gran oportunidad para la construcción de nuevos proyectos, y esto conlleva la necesidad de financiamiento", explicó.

"Pero el financiamiento se puede ver desde algo muy transaccional, a algo que puede realmente ser estratégico y habilitar y optimizar mejores proyectos y mejores trayectorias para poder crecer y satisfacer la demanda. Es un financiamiento que acompaña a la visión de largo plazo de los accionistas, que da confianza y genera certidumbre en todas las etapas del proyecto, permitiendo que el capital se convierta en un activo de crecimiento constante", agregó.

Electrificación universal

Este impulso inversor se enmarca en un contexto de certidumbre institucional y metas de Estado claras. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha reiterado que el fortalecimiento de la red eléctrica nacional es una prioridad para garantizar la competitividad.

La actual administración busca que los esfuerzos de inversión privada se alineen con la meta de alcanzar el 100% de cobertura eléctrica, asegurando que la expansión de la matriz renovable beneficie incluso a las zonas más remotas.

En ese contexto, el pasado 12 de febrero se llevó a cabo la presentación de ofertas del PEG-5, la licitación de generación más grande de la historia, recibiendo ofertas por más de 1,400 MW, lo que sirve como un termómetro de la confianza que el sector privado tiene en el rumbo del país.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, reafirmó la importancia de este rumbo estratégico y el compromiso social que conlleva atraer estas inversiones masivas al territorio nacional.

"Guatemala va por buen rumbo y este esfuerzo que empezó en 2025 permite al Ministerio de Energía y Minas y a las instituciones que conforman el Sistema Eléctrico Nacional, así como a las empresas del sector, seguir por el rumbo indicado hacia la electrificación universal, uno de los objetivos primordiales del gobierno", dijo Ventura.

A pesar de las dificultades técnicas en algunos casos por tratarse de lugares remotos, esfuerzos como el PEG-5 aportan un valioso avance en esta estructura inmensa que representa la red eléctrica nacional, aseguró el MEM.

En ese sentido, 59 empresas compraron las bases de licitación; durante el acto de presentación, la junta de licitación recibió 51 ofertas técnicas, entre las cuales se elegirá a las que tomarán el compromiso con el pueblo de Guatemala para generar energía eléctrica con proyectos que se desarrollarán durante los próximos 15 años.

Esta licitación está enfocada en acentuar una matriz energética donde predominan fuentes renovables, y se espera que tenga la capacidad para generar energía eléctrica que pueda cubrir los nuevos picos horarios de consumo eléctrico y las proyecciones de consumo de la población guatemalteca para los próximos años, señaló la cartera energética.

Tanto AGER y Zima Investments como el MEM coinciden en que la convergencia entre un recurso natural abundante, una demanda creciente impulsada por el bono demográfico y una banca sofisticada interesada en proyectos de largo plazo posiciona a la energía renovable como la columna vertebral de las inversiones en Guatemala.

"Procesos como la licitación PEG-5 refuerzan la señal que el país envía al mercado. Licitaciones transparentes, con reglas claras y contratos de largo plazo reducen el riesgo percibido y fortalecen la confianza de financiadores e inversionistas, elementos indispensables para atraer capital de largo plazo", concluyó Zima Investments.